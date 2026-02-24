Raidījuma “Nozieguma rekonstrukcija” un seriāla “Bez pēdām. Anna Jansone" prezentācija
2026. gada 19. janvārī "Tet" biroja telpās Rīgā pirmo reizi tika demonstrēta dokumentālā raidījuma “Nozieguma rekonstrukcija” pirmā sērija, kā arī ...
TV ekrānos nenonāk seriāls par traģiski mirušo Annu Jansoni. Kāpēc?
Šā gada 19. janvārī tika prezentēts dokumentālais izmeklēšanas seriāls "Bez pēdām. Anna Jansone", kam uz televīzijas ekrāniem bija jāiznāk 9. februārī. Taču informācija par ilgi gaidīto seriālu pēkšņi no mediju platformām pazuda. Žurnāls "Kas Jauns" skaidrojis, kas apturēja seriāla nonākšanu pie skatītājiem.
Annas un viņas mazās meitiņas Luīzes pazušana pirms vairāk nekā diviem gadiem satricināja visu Latviju. 2023. gada 1. novembrī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ziemeļu pārvalde paziņoja, ka meklē bezvēsts prombūtnē esošo 34 gadus veco skolotāju Annu Jansoni un viņas dažus mēnešus veco meitiņu Luīzi Evertovsku. Jau drīz pēc pazušanas Jelgavas novada Valgundes pagastā mežā novietotā automašīnā tika atrasts zīdainīša līķis. Policija vēlāk apstiprināja, ka mirusī ir meklēšanā izsludinātā Luīze Evertovska.
Taču pašas Annas atrašanās vieta vēl ilgi palika nezināma. Viņu meklēja policija, iesaistījās arī vērienīgi brīvprātīgo spēki, “izķemmētās” vietas tika dokumentētas tiešsaistes kartēs, lai zinātu, kur izstaigāts un kur vēl jāmeklē, taču bez panākumiem. Tikai pēc deviņiem mēnešiem, 2024. gada 21. jūlijā, Kalnciema puses mežā kāds iedzīvotājs atrada Annas Jansones mirstīgās atliekas – vien pāris kilometru attālumā no vietas, kur iepriekš bija atrasta automašīna ar viņas bērnu.
Policija toreiz skaidroja, ka apvidus jau bija pārmeklēts, taču konkrētajā vietā masveida meklēšanas laikā nebija iespējams piekļūt, jo teritorija ir pārpurvojusies un to klāja ūdens.
Visu meklēšanas laiku bezvēsts pazudušās Annas Jansones vīrs, mazās Luīzes tētis Juris Evertovskis, aktīvi komunicēja sociālajos tīklos, daloties ar fotogrāfijām, informāciju un cerībām, ka sieva nav izdarījusi plānoto pašnāvību un tiks atrasta dzīva. Juris arī atklāja, ka viņa dzīvesbiedre nopietni cīnījusies ar pēcdzemdību depresiju, tostarp apmeklējusi ārstus un lietojusi recepšu medikamentus. Noprotams, ka liktenīgajā dienā viņa mājas atstājusi, vīram to nesakot.
Tapis seriāls par prātam neaptveramo traģēdiju
Šā gada 19. janvārī medijiem un sabiedrībai tika prezentēts pētnieciskā žurnālista Roberta Šteinberga veidotais dokumentālais izmeklēšanas seriāls "Bez pēdām. Anna Jansone". Šis seriāls sekojis notikumu gaitai un padziļināti pētījis Annas Jansones un mazās Luīzes pēkšņo pazušanu. Šķetināti gan ģimenes, gan ārējie apstākļi, kas varēja izraisīja šo traģisko notikumu virkni, kā arī kritiski izvērtēta sabiedrības, atbildīgo iestāžu un mediju loma izmeklēšanas procesā, aplūkojot gan atbildību, gan to, kā notikumi tika atspoguļoti plašsaziņas līdzekļos.
Šī materiāla tapšanā tika uzrunāts arī traģiski bojā gājušās Annas vīrs Juris Evertovskis, kas atsaucās žurnālistu lūgumam un savu stāstu par Annu ļāva iemūžināt video: “Tā ka, jā, cik tālu tas ir atkarīgs no manis, es saku, ka filmai ir jāiznāk. Uz jautājumiem esmu atbildējis un sadarbojies ar žurnālistiem, kas veidoja šo filmu. Šo un to esmu pastāstījis. Protams, ka es priecāšos, ja šīs filmas veidotājiem būs izdevies iegūt pēc iespējas daudzveidīgāku informāciju no dažādiem avotiem un izprasīt arī atbildes no policijas. Es nezinu, cik filmā apjomīgs ir mans saturs, jo realitātē es sniedzu četru stundu garu interviju.”
Juris Evertovskis izklāsta savu viedokli
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" par šīs filmas tapšanu Juris stāsta: “Es neesmu nedz izteicis atbalstu, nedz iebildumus. Es neesmu ne šīs filmas organizators, ne pasūtītājs. Kāpēc šāda filma ir tapusi, jāvaicā filmas veidotājiem. Tomēr man Inga Jansone, kas ir Annas Jansones māte, draud, lai es apturu filmas veidotājus. Es jau esmu pie šādas attieksmes pieradis, jo no viņas puses tik lielā skaitā nāk ziņas, ka iestājies apnikums. Es arī vairs uz šīm ziņām neatbildu... neiesaistos. Neatbildu uz viņas tālruņa zvaniem, tāpēc man ik pa laikam tiek sūtītas e-pastā vēstules, pēc kurām pienāk telefonā īsziņa, ka man ir atsūtīts e-pasts. Kāpēc viņa tā izturas, tas jājautā viņai. Starp citu, Inga Jansone kādās prasībās man lika rakstiski apņemties no šā gada janvāra beigām neiesaistīties nekādās sarunās ar žurnālistiem. Tā ka es atkal pārkāpju nosacījumus, tagad ar jums runājot.”
Vaicājot, kā Jurim sākušās nesaskaņas ar Annas mammu Ingu Jansoni, viņš atceras, ka jau kopš paša sākuma attiecības ar sievas māti veidojās negatīvas.
Pēc dubultraģēdijas ģimenē, zaudēta tika gan Anna, gan mazā Luīze, kopā ar tēti turpina dzīvot Annas un Jura vecākā meita. Evertovskis ir apņēmības pilns turpināt strādāt un audzināt savu bērnu. “Es ļoti ceru, ka būšu gana stiprs, lai man neatņem meitiņu. Es nezinu, kādi Ingai Jansonei ir nodomi. Man pagaidām neizskatās, ka viņai ir kāds pamatojums, bet redzēsim. Protams, diemžēl ir paralēli jādomā un jāgatavojas, ka var būt pilnīgi jebkādas prasības pret mani vai nu bāriņtiesā, vai policijā,” tā Juris.
Filmai pauze, kamēr vērtēs privātās dzīves neaizskaramību
Publiski tika izziņots, ka no 9. februāra pirmdienu vakaros pulksten 21.15 tiks demonstrēts dokumentālais izmeklēšanas seriāls "Bez pēdām. Anna Jansone", kas piecu sēriju garumā būs skatāms televīzijas kanālā "360". Un tad pēkšņi šī informācija tika dzēsta no vairākām mediju platformām, it kā tas nemaz nebūtu tapis. Seriāla pēkšņo pazušanu no ētera skaidro "Helio Media" pārstāve Anna Kulberga: “Mums kā medijam ir būtiski sabiedriski nozīmīgas tēmas atspoguļot atbildīgi, īpaši gadījumos, kas ir emocionāli jutīgi. Cienot Annas Jansones vecāku pausto lūgumu, kanāls 360 ir pieņēmis lēmumu uz laiku atlikt dokumentālā seriāla Bez pēdām. Anna Jansone demonstrēšanu.”
Žurnāls "Kas Jauns" sazinājās arī ar Ingu Jansoni. Viņa izskaidroja savu viedokli par filmas apturēšanas nepieciešamību, taču publiski atteicās paust jebkādu komentāru, jo šo lietu, pamatojoties uz privātās dzīves neaizskaramību, izskata atbildīgās valsts institūcijas.