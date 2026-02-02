Lebrons Džeimss 22. reizi piedalīsies NBA Visu zvaigžņu spēlē
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) visu laiku rezultatīvākais spēlētājs Lebrons Džeimss jau 22. reizi izvēlēts dalībai Visu zvaigžņu spēlē.
41 gadu vecais Džeimss dalībai "All Star" mačā netika iekļauts tikai savā debijas sezonā, bet šogad tai izraudzīts rekordilgu laiku - 22 gadus pēc kārtas. Losandželosas "Lakers" zvaigzne bija viens no 14 basketbolistiem, kas dalībai NBA "All Star" mačā tika paziņoti svētdien.
Džeimss šogad netika izvēlēts "All Star" komandu pamatpieciniekā līgas līdzjutēju, mediju un citu spēlētāju balsojumā, tomēr piedalīsies pasākumā pēc treneru balsojuma, kas izvēlējās komandu rezervistus. Pagājušajā sezonā Džeimss "All Star" maču izlaida savainojuma dēļ.
Šīs sezonas NBA "All Star" spēle jaunā formātā norisināsies 15. februārī Losandželosas "Clippers" mājvietā "Intuit Dome" arēnā. Pasākumā piedalīsies divas ASV spēlētāju komandas un viena pārējās pasaules spēlētāju komanda (Pasaules komanda), kas izspēlēs apļa turnīru, kurā tiks aizvadītas četras 12 minūšu spēles. Katrā no trim komandām būs vismaz astoņi spēlētāji.
NBA Zvaigžņu spēles pamatsastāvā Austrumu konferencē tika iebalsoti Jannis Adetokunbo (Milvoki "Bucks"), Džeilens Brauns (Bostonas "Celtics"), Džeilens Bransons ("Ņujorkas Knicks"), Keids Kaningems (Detroitas "Pistons") un Tairīss Maksijs (Filadelfijas "76ers"), savukārt Rietumu konferencē pamatpieciniekā tika Stefens Karijs (Goldensteitas "Warriors"), Luka Dončičs (Losandželosas "Lakers"), Šejs Gildžess-Aleksandrs (Oklahomasitijas "Thunder"), Nikola Jokičs (Denveras "Nuggets") un Viktors Vembanjama (Sanantonio "Spurs").
Austrumu konferences rezervisti būs Donovans Mičels (Klīvlendas "Cavaliers"), Karls Entonijs Taunss ("Ņujorkas "Knicks"), Paskāls Siakams (Indiānas "Pacers"), Skotijs Bārnss (Toronto "Raptors"), Džeilens Durens (Detroitas "Pistons"), Normans Pauels (Maiami "Heat") un Džeilens Džonsons (Atlantas "Hawks"). Savukārt Rietumu konferencē par rezervistiem kļuva Džeimss, Entonijs Edvardss (Minesotas "Timberwolves"), Džamals Marejs (Denveras "Nuggets"), Čets Holmgrens (Oklahomasitijas "Thunder"), Kevins Durants (Hjūstonas "Rockets"), Devins Bukers (Fīniksas "Suns") un Deni Avdija (Portlendas "Trail Blazers").
Pārējos "All Star" spēlētājus līga atklās otrdien.
Pagājušajā sezonā Visu zvaigžņu spēle tika aizvadīta jaunā turnīra formātā. Tajā sacentās četras komandas, kuras bija izveidojuši Šakils O'Nīls, Čarlzs Bārklijs, Kenijs Smits un Kendisa Pārkere. Turnīra formāts vēlāk tika uzskatīts par salīdzinoši neveiksmīgu, jo sasniedza vienus no zemākajiem skatītāju reitingiem.