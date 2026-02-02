Ostapenko WTA rangā saglabā pozīciju; Štrombaham pamatīgs kritums
Latvijas tenisa pirmā rakete Aļona Ostapenko Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu jaunākajā rangā saglabā 24. vietu.
Ostapenko sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā nepārvarēja otro kārtu. Savukārt Darja Semeņistaja, kura "Australian Open" pamatturnīra debijā zaudēja pirmajā kārtā, zaudējusi vienu vietu un atrodas 99. pozīcijā.
Tikmēr Anastasija Sevastova pakāpusies par vienu vietu uz 185. pozīciju, Adelina Lačinova zaudējusi 15 vietas (586.), Kamilla Bartone ir pakāpusies par divām vietām (620.), bet Beatrise Zeltiņa ir par 11 vietām augstāk (637.). Diāna Marcinkēviņa noslīdējusi par sešām vietām zemāk (819.), Elza Tomase ir pakāpusies par septiņām vietām (931.), Sabīne Rutlauka ir par astoņām vietām augstāk (1060.), kamēr Daniela Dārta Feldmane un Margarita Ignatjeva pakāpušās attiecīgi par 11 un deviņām pozīcijām (1275. un 1481.).
Ranga līderpozīciju saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, kurai otrajā vietā seko Polijas tenisiste Iga Švjonteka, bet uz trešo vietu pakāpusies "Australian Open" uzvarētāja Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, kurai seko trīs amerikānietes Amanda Aņisimova, Korija Gofa un Džesika Pegula. Krievite Mirra Andrejeva ir septītā, astoto vietu saglabā itāliete Jasmīne Paolīni, par vienu vietu augstāk ir šveiciete Belinda Benčiča, kura ieņem devīto vietu, bet labāko desmitnieku noslēdz ukrainiete Eļina Svitoļina.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi trīs pozīcijas un ir astotā, bet Semeņistaja ir par deviņām vietām augstāk (176.). Sevastova pakāpusies par vienu vietu (507.), Bartone - par piecām vietām (555.), Tomase - par astoņām vietām (587.), bet Marcinkēviča zaudējusi 51 pozīciju (719.). Zeltiņa ir par trīs vietām augstāk (828.), Ignatjeva - par sešām vietām (868.), Lačinova - par četrām vietām (914.), bet 110 vietu kāpums padevies Feldmanei (982.). Rangā ir vēl četras Latvijas tenisistes, kuras atrodas ārpus ranga pirmā tūkstoša. Dubultspēļu rangā līdere ir beļģiete Elīze Mertensa.
Tikmēr Roberts Štrombahs Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā zaudējis 26 vietas un ierindojas 429. pozīcijā. Savukārt Kārlis Ozoliņš noslīdējis par 13 pozīcijām zemāk (960.), Artūrs Žagars pakāpies ar 12 vietām augstāk (dalīta 1933.), bet Mārtiņš Rocēns ir par piecām vietām augstāk (dalīta 2035).
Rangā pirmo pozīciju saglabā šīs sezonas pirmā "Grand Slam" turnīra uzvarētājs spānis Karloss Alkarass, kuram otrajā vietā seko itālis Janiks Siners. Uz trešo vietu pakāpies serbs Novāks Džokovičs, vienu pozīciju zaudējis vācietis Aleksandrs Zverevs, kurš atkāpies uz ceturto vietu, bet piekto un sesto vietu saglabā attiecīgi itālis Lorenco Museti un austrālietis Alekss de Minors. Amerikānis Teilors Frics pakāpies uz septīto vietu, kanādietis Fēlikss Ožjē-Aliasims joprojām ir astotais, ASV tenisists Bens Šeltons zaudējis divas vietas un ir devītais, bet labāko desmitnieku noslēdz Aleksandrs Bubļiks no Kazahstānas.
Dubultspēļu rangā Štrombahs zaudējis trīs vietas un ierindojas 526. pozīcijā, Ozoliņs savu vietu nav mainījis un atrodas 561. pozīcijā, Žagars pakāpies par vienu vietu augstāk (1351.), bet Rocēns noslīdējis par 325 vietām zemāk (dalīta 2315.). Dubultspēļu rangā par līderi kļuvis Lielbritānijas tenisists Nīls Skupskis.