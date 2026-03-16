Kremlis reaģē uz ziņojumu, ka kritiski ievainotais Hameneji tiek ārstēts Maskavā
Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs noreaģējis uz apgalvojumiem, ka Irānas jaunais augstākais vadonis Modžtaba Hameneji, kurš šajā amatā izraudzīts 28. februārī likvidētā tēva un ilggadējā Irānas saimnieka Ali Hameneji vietā, ir smagi ievainots un atrodas Maskavā.
“Jūs ziniet, mēs šādus ziņojumus nekādi nekomentējam,” tas bija viss, ko Peskovs atbildēja preses brīfingā.
Kā zināms, Krievija tradicionāli uzņem dažādu valstu gāztos līderus, kurus uzskata par tuviem sabiedrotajiem. Nesenā pagātnē Putins deva patvērumu 2014. gadā patriektajam Ukrainas prezidentam Viktoram Janukovičam un viņa premjeram Nikolajam Azarovam (kopš invāzijas sākuma Azarovs aktīvi darbojas agresoru propagandistu frontē), 2024. gadā — Sīrijas gāztajam diktatoram Bašaram al Asadam, un medijos bieži tika minēts, ka arī Venecuēlas prezidentam Nikolasam Maduro būtu atradusies vieta, ja vien viņu nebūtu paspējuši sagūstīt amerikāņi.
Jauns.lv svētdien vēstīja, ka Modžtaba Hameneji, kurš publiski nav ne redzēts, ne dzirdēts kopš kara sākuma, un tiek pat baumots par viņa nāvi, stingrā slepenībā aizvests uz Maskavu pēc Putina personiska ierosinājuma. Šādu apgalvojumu publicējis Kuveitas laikraksts “Al-Jarida”. Publikācijā apgalvots, ka Modžtaba Hameneji tika smagi ievainots jau pirmajā ASV un Izraēlas triecienu dienā 28. februārī, kad tika likvidēts Irānā kopš 1989. gada valdījušais viņa tēvs Ali Hameneji. Krievijas diktators Irānai izteica personisku piedāvājumu viņu ārstēt Maskavā, kam Irānas valdība piekritusi.
Atsaucoties uz “Al-Jarida” publikāciju, britu laikraksts “The Sun” vēsta, ka Irānas jaunā augstākā vadoņa evakuācija notikusi visstingrākajā slepenībā, viņš ar Krievijas militāro lidmašīnu nogādāts Maskavā un sekmīgi operēts kādā no Putina lepnajām rezidencēm. Šī informācija nav apstiprināta, taču “Al-Jarida” norāda, ka tās avots ir “augsta ranga persona, kas pietuvināta jaunajam Irānas augstākajam vadonim”. Šī informētā persona apgalvojusi, ka Hameneji tika smagi ievainots vienā no pirmajiem sprādzieniem kara pirmajā dienā. Viņa ievainojumu ārstēšanai bija nepieciešama labi aprīkota specializēta slimnīca, ko Irānā nav iespējams nodrošināt nepārtraukto uzlidojumu laikā.
Izraēla savulaik paziņojusi, ka centīsies likvidēt arī viņu.