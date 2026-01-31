Ribakina pirmo reizi karjerā iegūst Austrālijas atklātā čempionāta titulu
foto: AP/Scanpix/LETA
Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina.
Ribakina pirmo reizi karjerā iegūst Austrālijas atklātā čempionāta titulu

Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina sestdien pirmo reizi karjerā triumfēja Austrālijas atklātā čempionāta sieviešu vienspēļu turnīrā.

Finālspēlē planētas piektā rakete Ribakina ar rezultātu 6-4, 4-6, 6-4 pārspēja ranga līderi baltkrievieti Arinu Sabaļenku.

Ribakina ir arī 2022. gada Vimbldonas čempione. Melburnā finālu viņa sasniedza arī 2023. gadā, toreiz trīs setos zaudējot Sabaļenkai.

Nākamnedēļ Ribakina atgriezīsies ranga trešajā pozīcijā, kuru sasniedza arī 2023. gada vasarā.
 

