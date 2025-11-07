Kazahstānas tenisiste Ribakina kļūst par pirmo “WTA Finals” finālisti
Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina piektdien Saūda Arābijā kļuva par pirmo WTA sezonas noslēguma turnīra "WTA Finals" finālisti.
Ribakina, kura pasaules rangā ieņem sesto vietu, ar 4-6, 6-4, 6-3 pieveica amerikānieti Džesiku Pegulu (WTA 5.), svinot ceturto uzvaru četrās turnīra spēlēs.
Finālā viņa tiksies ar pasaules ranga līderi baltkrievieti Arinu Sabaļenku vai amerikānieti Amandu Aņisimovu (WTA 4.).
Jau ziņots, ka Vācijas tenisistes Štefijas Grāfas vārdā nosauktajā grupā Sabaļenka izcīnīja trīs uzvaras, Pegula - divas, amerikāniete Korija Gofa (WTA 3.) - vienu uzvaru, bet itāliete Jasmīne Paolīni (WTA 8.) finišēja bez uzvarām.
Amerikānietes Serēnas Viljamsas vārdā nosauktajā grupā trīs uzvaras izcīnīja Ribakina, divas - Aņisimova, vienu uzvaru - poliete Iga Švjonteka (WTA 2.), divus zaudējumus cieta ASV tenisiste Medisona Kīsa (WTA 7.), bet vienu zaudējumu - viņas vietā pēdējo spēli aizvadījusī krieviete Jekaterina Aleksandrova (WTA 10.).
Pērn sezonas noslēguma turnīrā pirmo reizi karjerā triumfēja Gofa, kura finālā trīs setos apspēlēja Parīzes olimpisko spēļu zelta medaļnieci Ķīnas tenisisti Dženu Sjiņveņu.
"WTA Finals" Rijādā norisināsies līdz 8. novembrim.