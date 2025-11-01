Švjonteka un Ribakina ar pārliecinošām uzvarām sāk “WTA Finals” turnīru Rijādā
Poliete Iga Švjonteka un Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina sestdien Rijādā ar uzvarām sāka WTA sezonas noslēguma turnīru "WTA Finals".
Titulētās Serēnas Viljamsas vārdā nosauktās grupas mačā Švjonteka, kura WTA rangā ieņem otro vietu un ar tādu pašu numuru izsēta turnīrā, pirmajā mačā ar 6-1, 6-2 pārliecinoši uzvarēja amerikānieti Medisonu Kīzu (WTA 7.).
Savukārt Ribakina (WTA 6.) tās pašas grupas otrajā cīņā ar 6-3, 6-1 apspēlēja ASV pārstāvi Amandu Aņisimovu (WTA 4.).
Otrā grupā, kas nosaukta vācietes Štefijas Grāfas vārdā, cīnīsies WTA ranga līdere baltkrieviete Arina Sabaļenka, amerikāniete Korija Gofa (WTA 3.) un Džesika Pegula (5.) un itāliete Jasmīne Paolīni (WTA 8.).
Pērn sezonas noslēguma turnīrā pirmo reizi karjerā triumfēja Gofa, kura finālā trīs setos apspēlēja Parīzes olimpisko spēļu zelta medaļnieci Ķīnas tenisisti Dženu Sjiņveņu (WTA 7.).
"WTA Finals" Rijādā norisināsies līdz 8. novembrim.