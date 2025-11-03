Ribakina kā pirmā Kazahstānas tenisiste iekļūst "WTA Finals" turnīra pusfinālā
Kazahstānas sportiste Jeļena Ribakina pirmdien Rijādā pēc otrās uzvaras divās WTA sezonas noslēguma turnīra "WTA Finals" spēlēs kļuva par pirmo Kazahstānas tenisisti, kura ir iekļuvusi šo sacensību pusfinālā.
Serēnas Viljamsas vārdā nosauktās grupas mačā Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina (WTA 6.) ar 3-6, 6-1, 6-0 pārspēja pasaules ranga otro raketi polieti Igu Švjonteku.
Otrā grupas mačā ASV pārstāve Amanda Aņisimova (WTA 4.) ar 4-6, 6-3, 6-2 pieveica amerikānieti Medisonu Kīsu (WTA 7.).
Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Švjonteka ar 6-1, 6-2 uzvarēja Kīsu un Ribakina ar 6-3, 6-1 apspēlēja Aņisimovu.
Otrā grupā, kas nosaukta vācietes Štefijas Grāfas vārdā, pasaules ranga līdere baltkrieviete Arina Sabaļenka svētdien ar 6-3, 6-1 pārspēja itālieti Jasmīni Paolīni (WTA 8.), bet amerikāniete Džesika Pegula (WTA 5.) ar 6-3, 6-7 (4:7), 6-2 pārspēja tautieti un pagājušā gada "WTA Finals" uzvarētāju Koriju Gofu (WTA 3.).
Pērn sezonas noslēguma turnīrā pirmo reizi karjerā triumfēja Gofa, kura finālā trīs setos apspēlēja Parīzes olimpisko spēļu zelta medaļnieci Ķīnas tenisisti Dženu Sjiņveņu.
"WTA Finals" Rijādā beigsies sestdien.