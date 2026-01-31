"Blue Jackets" izcīna ceturto uzvaru pēc kārtas.
Hokejs
Šodien 09:42
Merzļikins palīdz "Blue Jackets" izcīnīt ceturto uzvaru pēc kārtas. VIDEO
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins piektdien palīdzēja Kolumbusas "Blue Jackets" komandai izcīnīt ceturto uzvaru pēc kārtas Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlēs.
Piektdienas vienīgajā NHL mačā "Blue Jackets" viesos ar rezultātu 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) pārspēja Čikāgas "Blackhawks", kas piedzīvoja piekto zaudējumu pēc kārtas.
Merzļikins šajā spēlē atvairīja 22 no 24 metieniem.
Visos četros viesu gūtajos vārtos piedalījās Čārlijs Koils, kurš izcēlās ar "hat-trick" un vienu rezultatīvu piespēli. Vārti un rezultatīva piespēle bija Matjē Olivjē kontā.
Merzļikinu pārspēja Konors Bedārds 2,7 sekundes pirms pirmā perioda beigām un Frenks Nazars, abos gūtajos vārtos asistējot Taileram Bertuci. Pretējos vārtos Spensers Naits arī atvairīja 22 metienus.
"Blue Jackets" ar 59 punktiem 53 spēlēs ir desmitajā vietā Austrumu konferencē, bet "Blackhawks" ar 51 punktu 55 cīņās ir 12. pozīcijā Rietumu konferencē.