Balinskis gūst vārtus otrajā spēlē pēc kārtas, Merzļikins pārspēj Šilovu
Latvijas aizsargs Uvis Balinskis sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcēlās ar precīzu metienu, viņa un Sanda Vilmaņa pārstāvētajai Floridas "Panthers" izcīnot uzvaru, bet Latvijas vārtsargu duelī Elvis Merzļikins un Kolumbusas "Blue Jackets" pārspēja Artūra Šilova pārstāvēto Pitsburgas "Penguins" vienību.
"Panthers" viesos ar 5:2 (1:0, 2:2, 2:0) guva panākumu pār Vašingtonas "Capitals".
Otrajā periodā Balinskis vairākuma laikā ar spēcīgu metienu raidīja ripu mājinieku vārtos un panāca 3:2. Latvijas aizsargs, gūstot vārtus otrajā mačā pēc kārtas, tika atzīts par mača trešo zvaigzni.
Balinskis pret "Capitals" spēlēja 19 minūtes un vienu sekundi, divas minūtes un 12 sekundes pavadot uz ledus vairākumā, un izcēlās statistikā ar diviem metieniem pa vārtiem, spēka paņēmienu, trīs bloķētiem metieniem un iekrāja pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Tikmēr Vilmanis "Panthers" rindās uz ledus bija desmit minūtes un 49 sekundes, kuru laikā izpildīja divus spēka paņēmienus un zaudēja vienā iemetienā, noslēdzot maču ar neitrālu lietderības koeficientu.
"Panthers" labā vēl vārtus guva Entonijs Džons Grīrs un Sems Benets, kā arī Antons Lundels un Kārters Verhegī, kuri trešās trešdaļas beigās raidīja ripu tukšos "Capitals" vārtos. Vašingtonas vienībā ar diviem precīziem metieniem izcēlās Džeikobs Čikrans.
"Panthers" ar 53 punktiem 47 spēlēs Austrumu konferences turnīra tabulā atrodas 11. pozīcijā, bet "Capitals" ar 54 punktiem 49 mačos ir par vienu vietu augstāk. Savukārt "Blue Jackets" izbraukumā ar 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 2:1) pēcspēles metienu sērijā bija pārāka pār "Penguins".
Merzļikins atvairīja 29 no 32 metieniem jeb 90,6% un pēcspēles metienos viņu pretinieki pārspēja vienā no četriem mēģinājumiem. Latvijas vārtsargs arī tika atzīts par mača trešo zvaigzni.
Savukārt Šilovs tika galā ar 22 no 25 raidījumiem jeb 88%, bet pēcspēles metienos palika nepārspēts divos no četriem pretinieku metieniem. Pirmās trešdaļas ievadā "Blue Jackets" vadībā izvirzīja Zeks Estons-Rīss, bet turpinājumā "Penguins" labā vārtus guva Konors Kliftons un Rikards Rakels, mājiniekiem pārņemot vadību ar 2:1
Otrajā periodā pēc Kirila Marčenko un Dentona Heinena precīzajiem metieniem "Blue Jackets" atguva vienu vārtu pārsvaru, taču trešās trešdaļas izskaņā rezultātu izlīdzināja Sidnijs Krosbijs. Pēcspēles metienu sērijā Kolumbusas vienībā vārtus guva Kents Džonsons un Čārlijs Koils, kamēr vienīgais precīzais metiens "Penguins" rindās padevās Jegoram Činahovam.
"Penguins" ar 55 punktiem 47 spēlēs Austrumu konferencē ieņem devīto vietu, bet "Blue Jackets" ar 51 punktu 48 cīņās ierindojas 13. pozīcijā.