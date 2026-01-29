Stambulas duelī Žagara pārstāvētā "Fenerbahce" pārspēj Šmita "Anadolu Efes"
Divu Stambulas komandu duelī "Fenerbhace", kurai nevar palīdzēt savainotais Artūrs Žagars, ceturtdien ULEB Eirolīgas mačā ar 79:62 (25:8, 14:17, 22:14, 18:23) pārspēja Rolanda Šmita pārstāvēto "Anadolu Efes".
Šmits viesu rindās spēlēja 14 minūtes un 25 sekundes un, realizējot vienu divu punktu metienu, guva divus punktus. Viņš arī izcīnīja divas bumbas zem groziem, tika pie vienas rezultatīvas piespēles, pieļāva kļūdu, nopelnīja vienu piezīmi un izprovocēja pretinieku sodu, noslēdzot maču ar efektivitātes koeficientu trīs.
"Fenerbahce" uzvaru 22 punktiem sekmēja Telens Hortons-Taker, bet vēl 12 punktus pievienoja Nando de Kolo.
"Anadolu Efes" rindās rezultatīvākais ar 18 punktiem bija Sabens Lī, kurš arī tika pie trīs pārtvertām bumbām.
"Fenerbahce" ar 17 uzvarām un septiņiem zaudējumiem turnīra tabulā ieņem pirmo vietu, kamēr "Anadolu Efes" ar bilanci 6-19 ir pēdējā pozīcijā 20 komandu konkurencē.
Piektdien 25. kārtas turpinājumā Dāvja Bertāna pārstāvētā "Dubai" viesosies pie Belgradas "Crvena Zvezda", bet Rodions Kurucs un Vitorijas "Baskonia" uzņems Kauņas "Žalgiris".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".