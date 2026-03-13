Unikālā britu grupa "The Tiger Lillies" ar jaunu koncertprogrammu uzstāsies koncertzālē “Cēsis”
Vasaras sākumā, 12. jūnijā, plkst. 20.00 koncertzālē “Cēsis” uzstāsies leģendārais britu avangarda trio "The Tiger Lillies", kas pasaulē pazīstami ar unikālu tumšā kabarē, pankroka un operas elementu sintēzi, teatrāliem skatuves tēliem un neatkārtojamu muzikālo rokrakstu.
Koncertā Cēsīs mākslinieki piedāvās īpašu programmu “Serenāde no kanalizācijas” (Serenade from the Sewer), kurā skanēs gan jaunas kompozīcijas, gan klausītāju iemīļoti skaņdarbi no plašā grupas repertuāra.
"The Tiger Lillies" dibināta Londonā 1989. gadā, un tās līderis ir dziedātājs, dziesmu autors un akordeonists Martyn Jacques, kura izteiksmīgais falsets kļuvis par grupas skanējuma vizītkarti. Grupas mūzikā savijas tumšais kabarē, brehtiskais teātris, cirkusmūzikas estētika, pankroka enerģija un operas dramatiskums.
Šī neparastā kombinācija radījusi spilgtu un uzreiz atpazīstamu skatuves valodu, kas klausītājus ved groteskā, ironiskā un reizē poētiskā pasaulē.
Vairāk nekā trīsdesmit piecu gadu laikā "The Tiger Lillies" radījuši desmitiem albumu un koncertējuši nozīmīgākajās koncertzālēs, teātros un festivālos visā pasaulē. Viņu darbi bieži balansē starp teātri un koncertu – tajos netrūkst melnā humora, absurda, melanholijas un stāstu par sabiedrības perifērijā dzīvojošiem tēliem. Grupas uzstāšanās vienmēr ir muzikāli virtuozs un teatrāli piesātināts piedzīvojums.
Grupas solists un autors Martyn Jacques saka: “Daudzu simtu manu sarakstīto dziesmu galvenā tēma ir cilvēki, kas dzīvo sabiedrības nomalēs. Kad 1980. gados pārcēlos uz Soho, es pavadīju daudzas stundas, vienkārši skatoties pa sava dzīvokļa logu. Es vēroju narkotiku tirgotājus, prostitūtas, narkomānus un gangsterus. Es iepazinu, ko viņi dara un kāpēc viņi to dara. Tas ne vienmēr bija tik vienkārši, kā varētu šķist. Tas bija laiks pirms jupiju ienākšanas. “Serenāde no kanalizācijas” ataino dažas atmiņas no tā laika. Man tas bija laimīgs periods. Taču daudziem cilvēkiem, kurus es pazinu un vēroju no sava loga, tas bija traģisks.”
Cēsīs mākslinieki atgriezīsies ar programmu, kas ļaus klausītājiem piedzīvot "The Tiger Lillies" raksturīgo estētiku – vienlaikus grotesku, lirisku un provokatīvu.
Skatuves atmosfēra, īpašais vizuālais tēls un neparastais instrumentu skanējums radīs koncertu, kas atstās spēcīgu emocionālu iespaidu un vēl ilgi paliks atmiņā.
Koncertzāles “Cēsis” mākslinieciskā vadītāja Inese Zagorska uzsver, ka koncertzāles programmā būtiska vieta ir dažādu žanru un stilistiku māksliniekiem: “Starptautiski atpazīstamu, bet žanriski un stilistiski neparastu mākslinieku sniegums mūsu klausītājiem vienmēr sniedz ko līdz šim nepieredzētu – spilgtu un paliekošu. Esmu pārliecināta, ka līdzās klasiskajai mūzikai koncertzāles mākslinieciskajā programmā iekļaujot arī alternatīvus un eksperimentālus projektus, mēs spējam uzrunāt arvien plašāku auditoriju un veidot dinamisku kultūras un laikmetīgās mākslas interesentu kopienu. Mūsu koncertzāles biogrāfijā jau piedzīvoti izcili vakari kopā ar leģendāro britu grupu Penguin Café, ikonisko amerikāņu duetu CocoRosie, kanādiešu dziedātāju Mišelu Gureviču (Michelle Gurevich) un daudziem citiem māksliniekiem. Tagad ar lielu prieku aicinām uz unikālās un izaicinošās britu grupas "The Tiger Lillies" koncertu. Mūzikas un skatuves mākslas gardēžiem tas solās būt īpašs notikums