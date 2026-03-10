Gaidāma siltākā diena kopš rudens. Laikapstākļu prognoze otrdienai
Foto: LETA
Latvijā, visu dienu spīdot saulei, gaidāms siltākais laiks kopš rudens.
Sabiedrība

Gaidāma siltākā diena kopš rudens. Laikapstākļu prognoze otrdienai

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Otrdien Latvijā, visu dienu spīdot saulei, gaidāms siltākais laiks kopš rudens, prognozē sinoptiķi.

Gaidāma siltākā diena kopš rudens. Laikapstākļu pr...

Gaisa temperatūra pēcpusdienā būs +10..+16 grādi, vien dažviet piekrastē termometra stabiņš nepārsniegs +8 grādu atzīmi.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem.

Rīgā, saglabājoties sausam un saulainam laikam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +14..+15 grādiem.

Anticiklona ietekme mazinās, atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1019-1023 hektopaskāliem jūras līmenī.

Pērn šajā dienā Liepājā termometra stabiņš pakāpās līdz pat +17,4 grādiem, un tā ir augstākā gaisa temperatūra, kas marta pirmajā pusē jebkad reģistrēta Latvijā.
 

Tēmas

Laika ziņasRīgaLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Citi šobrīd lasa