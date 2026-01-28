Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis spēlēja astoņas minūtes un trīs sekundes.
Hokejs
Šodien 07:39
Vilmanis gūst vārtus "Panthers" zaudējumā "Mammoth" hokejistiem
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis otrdien guva vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kurā viņš un Latvijas aizsargs Uvis Balinskis kopā ar Floridas "Panthers" cieta zaudējumu.
"Panthers" savā laukumā ar rezultātu 3:4 (0:1, 2:1, 1:2) piekāpās Jūtas "Mammoth" komandai.
Vilmanis spēlēja astoņas minūtes un trīs sekundes, vienreiz guva vārtus, divreiz meta pa vārtiem un pielietoja piecus spēka paņēmienus, un viņa lietderības koeficients bija +2.
Balinskis spēlēja 20 minūtes un 55 sekundes, divreiz meta pa vārtiem un pielietoja trīs spēka paņēmienus, un viņa lietderības koeficients bija -1.
"Panthers" Austrumu konferences turnīra tabulā ar 59 punktiem 52 spēlēs ieņem devīto vietu.