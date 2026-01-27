“Ventspils” basketbolisti pieveic “Transcom” un turpina cīņu par vietu izslēgšanas spēlēs
"Ventspils" otrdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē mājās uzvarēja Pērnavas "Transcom" komandu.
Ventspilnieki svinēja uzvaru ar rezultātu 80:71 (27:28, 10:9, 19:21, 24:13).
Uzvarētājiem ar 16 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām rezultatīvākais bija Braients Tomass, 14 punktus guva Roberts Bērze, 13 punkti, 11 bumbas zem groziem un deviņas rezultatīvas piespēles bija Kemeronam Šeltonam, bet 12 punktus guva Renārs Birkāns.
Viesiem 18 punktus guva Adžirogene Džonsons.
"Ventspils" ar 14 uzvarām 19 mačos ieņem ceturto vietu, bet pērnavieši ar astoņām uzvarām 19 spēlēs ir devītajā pozīcijā.
Vēl otrdien "Rīgas zeļļi" izbraukumā tiekas ar "Keila", bet "Latvijas Universitāte" uzņem "VEF Rīga".
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".