NBS neplāno veidot dronu uzkrājumus - pirks tik, cik vajag ikdienai un mācībām
Patlaban Nacionālie bruņotie spēki (NBS) neplāno veidot bezpilota sistēmu uzkrājumus, otrdien Saeimas Visaptverošas valsts aizsardzības apakškomisijas sēdē atzina NBS Apvienotā štāba Attālināti vadāmo platformu daļas priekšnieks Intars Bērziņš.
NBS pērkot tik daudz sistēmu, cik tas nepieciešams ikdienas vajadzībām, apmācībām un kopējām lielām mācībām. "Tie pamatiemesli ir ļoti vienkārši, proti, šīs sistēma kā visi esam dzirdējuši ir ļoti dinamiska, ļoti strauji attīstās un mainās, līdz ar to iepirkt krājumus nav nepieciešamības. Mums vairāk ir jādomā par to, lai industrija krājumus spētu piegādāt un saražot tad, kad būs nepieciešams. Pie tā aktīvi strādā Autonomo sistēmu kompetences centrs," norādīja Bērziņš.
Tāpat viņš vērsa uzmanību, ka ir neefektīvi piepildīt noliktavas ar droniem, ja pirms tam nav sagatavots personāls un materiālā bāze, lai sistēmu uzturētu.
Kopumā gan NBS ir noteikti virzieni, kādām jābūt dronu spējām brigādes, bataljona un rotas līmenī un kā šo papildinstrumentu izmantot mērķu sasniegšanai.
Jau ziņots, ka saskaņā ar aizsardzības resora budžetu šogad bezpilota lidaparātu spējām paredzēti 50 miljoni eiro.
Ministru kabineta krīzes vadības sēdē otrdien nolemts virzīties uz Nacionālā dronu ekselences centra izveidi.
Šim centram būs būtiska loma militārās kapacitātes stiprināšanā, kā arī konsultatīvs pienākums civilajām struktūrām, īpaši kritiskās infrastruktūras aizsardzībā.