Medisona Kīza jau astotdaļfinālā noliek "Australian Open" čempiones pilnvaras
Pērnā gada Austrālijas atklātā čempionāta uzvarētāja Medisona Kīza no ASV pirmdien zaudēja šī gada meistarsacīkšu astotdaļfinālā.
Divu ASV tenisistu duelī ranga devītās vietas īpašniece Kīza ar rezultātu 3-6, 4-6 zaudēja Džesikai Pegulai (WTA 6.).
Pegula "Australian Open" ceturtdaļfinālā iekļuvusi ceturto reizi karjerā, no iepriekšējām trim netiekot tālāk par šo fāzi.
Ceturtdaļfinālā Pegula tiksies ar planētas ceturto raketi, citu ASV tenisisti Amandu Aņisimovu, kura astotdaļfinālā ar 7-6 (7:4), 6-4 uzvarēja ķīnieti Vanu Sjiņju (WTA 46.). Labāko astoņniekā iekļuvušas vēl divas amerikānietes Korija Gofa un Iva Joviča.
Ceturtdaļfinālu pirmdien sasniedza arī ranga vicelīdere Iga Švjonteka, polietei ar 6-0, 6-3 pārspējot austrālieti Medisonu Inglsu (WTA 68.). Švjontekas pretiniece nākamajā kārtā būs Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina (WTA 5.), kura ar 6-1, 6-3 pārspēja beļģieti Elīzi Mertensu (WTA 21.). Austrālijas atklātais čempionāts ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz 1. februārim.
Tikmēr Latvijas tenisiste Darja Semeņistaja pārvarēja Manilas "WTA 125" turnīra dubultspēļu sacensību pirmo kārtu. Semeņistaja duetā ar argentīnieti Nikolu Fosu-Uergo, kuras saņēmušas ceturto numuru, ar 6-2, 6-2 uzvarēja filipīnietes Kaju Emanu un Justīni Maneju.
Otrās kārtas jeb ceturtdaļfināla sasniegšana dod 27 WTA dubultspēļu ranga punktus. Vienspēļu turnīrā Semeņistaja, kura WTA rangā ir 98. vietā un izsēta ar astoto numuru, pirmajā kārtā tiksies ar ķīnieti Jesjiņu Ma (WTA 225.). Turnīrs Manilā norisinās cietā seguma kortos.