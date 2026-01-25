Latvijas telpu futbolisti Rīgā piedzīvo smagu zaudējumu
Latvijas vīriešu telpu futbola izlase svētdien Rīgā Eiropas čempionāta otrajā mačā ar rezultātu 0:5 (0:0) zaudēja Pasaules kausa pusfinālistei Francijai.
Pēc divām spēlēm A apakšgrupā Francijai ir četri punkti, Latvijai - trīs, latviešu nākamajai pretiniecei Horvātijai - divi, bet Gruzija guvusi vienu punktu. Divu pirmo vietu ieguvējas iekļūs ceturtdaļfinālā, Latvijai savu "play-off" maču, ja tāds būs, aizvadot mājās.
Latvijas futbolisti jau no pirmajām minūtēm pacietīgi aizsargājās pret meistarīgā pārākajiem francūžiem. Pirmā iespēja izvirzīties vadībā bija septītajā minūtē, kad Edgars Tarakanovs izskrēja viens pret pretinieku vārtsargu, taču francūzis bija pārāks un atvairīja sitienu.
Puslaika otrajā pusē vienā no epizodēm Francijas izlase pie saviem vārtiem haotiski aizsargājās. Tā rezultātā gan Mikam Babrim, gan Andrejam Baklanovam bija teicama iespēja raidīt bumbu vārtos, taču arī šoreiz glāba vārtsargs Fransuā Lokoka. Kad līdz puslaika beigām bija palikušas 67 sekundes, Lokoka neitralizēja arī Renarda Ūdra sitienu no tuvas distances.
Otrā puslaika ceturtajā minūtē Suheils Muhudīns pēc Artura Čato piespēles panāca 1:0 Francijas izlases labā, bet puslaika vidū, Latvijai vārtsargu nomainot pret laukuma spēlētāju, vadību nostiprināja Sids Belhažs.
Turpinājumā vēl vienu iespēja gūt vārtus neizmantoja Ūdris, turpretī francūži savu izdevību izmatoja un 32. minūtē Muhudīns panāca 3:0. Piecas minūtes pirms mača beigām ceturto bumbu Rainera Mūrnieka vārtos iesista Abdesamads Mohameds, bet divas sekundes pirms beigu signāla punktu Francijas izlases uzvarai pielika Mamadu Turē.
Trešdien Latvijas telpu futbolisti turnīru sāka ar uzvaru, ar 4:0 pārspējot Gruziju. Latvijas valstsvienības labā divus vārtus guva Edgars Tarakanovs, bet pa vienam precīzam sitienam padevās Germanam Matjušenko un Andrejam Baklanovam.
Savukārt Francija pirmajā spēlē ar 2:2 cīnījās neizšķirti ar Horvātiju.
Noslēdzošajā apakšgrupas mačā Latvijas izlase 28. janvārī tiksies ar Horvātiju. Galvenais treneris Masimiljāno Bellarte sastāvā pulcējis spēlētājus no trīs pašmāju klubiem, kā arī komandām Beļģijā, Itālijā un Portugālē.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas izlase aizvadīja 14 spēles, kurās izcīnīja septiņas uzvaras, divreiz cīnījās neizšķirti un piedzīvoja piecus zaudējumus.
Latvijā notiek tikai A apakšgrupas spēles, jo Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA), izdabājot Baltkrievijai, C un D apakšgrupu uzņemšanu uzticēja Slovēnijai. B apakšgrupas mači notiks Kauņā.
Eiropas čempionāta finālturnīrs telpu futbolā no 21. janvāra līdz 7. februārim pirmo reizi vēsturē norisinās trīs valstīs - Latvijā, Lietuvā un Slovēnijā.
Rīgā notiek A apakšgrupas spēles, kā arī tiks aizvadīts viens ceturtdaļfināla mačs 31. janvārī starp Latvijas izlases pārstāvētās A grupas uzvarētājiem un Lietuvas izlases pārstāvētās B grupas otrās vietas ieguvējiem.
Latvijas telpu futbola izlase:
- vārtsargi - Rainers Mūrnieks, Igors Labuts (abi - "Riga");
- universālie spēlētāji - Andžejs Mickēvičs, Viktors Kuļepovs, Renards Ūdris, Vlads Rimkus, Germans Matjušenko (visi - "Riga"), Sergejs Motiļs, Toms Kristians Grīslis, Ņikita Jelagovs (visi - "Beitar"), Edgars Tarakanovs ("Anderlecht", Beļģija), Andrejs Baklanovs ("Genova", Itālija), Miks Babris ("Famalicao", Portugāle), Aleksandrs Kuļešovs ("Salaspils").