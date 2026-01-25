"TTT Rīga" basketbolistes Baltijas līgas spēlē uzvar "Neptūnas" komandu
"TTT Rīga" svētdien Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) pirmās divīzijas spēlē mājās ar rezultātu 91:86 (22:27, 26:26, 17:21, 26:12) pārspēja Klaipēdas "Neptūnas" komandu.
Rīdziniecēm ar 29 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Vanesa Jasa, 19 punktus guva Tīna Grausa, 17 punkti bija Niamerai Dievai, bet 11 punktus guva Karlīne Pilābere. Zem groziem 15 bumbas izcīnīja Enija Vīksne.
Viešņām 24 punktus guva un deviņas rezultatīvas piespēles atdeva Brigita Sinickaite. Annai Liepiņai bija 14 punkti un septiņas atlēkušās bumbas, bet Kate Vilka šajos statistikas rādītājos iekrāja 11+5.
"TTT Rīga" ar 12 uzvarām 14 spēlēs ieņem trešo vietu, bet "Neptūnas" ar 11 uzvarām 14 mačos ir pozīciju zemāk.
Tikmēr "Rīgas Stradiņa universitāte" viesos ar 60:73 (16:22, 5:16, 27:11, 12:24) zaudēja Alītas "Gut.lt".
RSU vienībai 20 punktus guva Emīlija Trofimenko un 15 punktus pievienoja Paula Cirša. Uzvarētājām 17 punktus guva Karolina Kardokaite.
RSU ar trīs uzvarām 13 spēlēs ieņem astoto vietu, bet Alītas basketbolistes uzvarējušas četros no 13 mačiem un ir septītās.
WBBL pirmajā divīzijā Latviju pārstāv "TTT Rīga" un "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU), Lietuvu - Viļņas "Kibirkštis", Klaipēdas "Neptūnas-Amberton", Klaipēdas LCC, "Šiauliai-Vilmers", Alītas "Gut.lt", Kauņas "Aistes-LSMU" un "Panevežys", bet Igauniju - Tallinas TSA/"Cityteed".
Otrajā divīzijā Latviju pārstāv "Liepāja"/LSSS, Latvijas Jaunatnes izlase, "TTT Juniores" un "Daugavpils Universitāte" (DU).
Iepriekšējā Baltijas līgas sezonā par čempionēm kļuva Viļņas "Kibirkštis" basketbolistes, kuras finālā pārspēja Klaipēdas "Neptūnas", bet cīņā par bronzas medaļām "TTT Rīga" pieveica Klaipēdas LCC.