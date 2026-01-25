Pasaules kauss distanču slēpošanā: Patrīcija Eiduka izcīna 23. vietu
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka svētdien Pasaules kausa 20 kilometru distancē klasiskajā stilā ar kopēju startu izcīnīja 23. vietu.
Savu pirmo individuālo uzvaru Pasaules kausā izcīnīja somiete Johanna Matintalo, kura finišēja 55 minūtēs un 53,9 sekundēs. Tikai deviņas sekundes desmitdaļas finišā viņai zaudēja amerikāniete Džesija Diginsa, bet vēl astoņas desmitdaļas atpalika norvēģiete Astrīda Slinna.
Eiduka finišēja divas minūtes un 29,3 sekundes pēc uzvarētājas, bet 20. pozīcija bija astoņu sekunžu attālumā.
Startēja 55 sportistes, no kurām finišēja 50.
Pasaules kausa kopvērtējumā līdere ir Diginsa, kura par 223 punktiem apsteidz svētdien 12. vietā finišējušo zviedrieti Mūu Ilaru. Nestartējot pilnu sezonu, Eiduka ir 31. vietā, bet Kitija Auziņa ieņem 151. pozīciju.
Vīriešiem šajā pašā distancē dominēja norvēģi, kuri finišēja pirmajās septiņās vietās. Uzvarēja Juhanness Klēbo, kurš finišu sasniedza 48 minūtēs un 29 sekundēs, Emīls Īvešens zaudēja 5,6 sekundes un Haralls Āmunnsens atpalika vēl 1,4 sekundes.
Kopvērtējuma pirmo divu vietu īpašniekus Klēbo un Āmunnsenu šķir 381 punkts. Raimo Vīgants ir 161. vietā.
Februārī Itālijā gaidāmajās olimpiskajās spēlēs Latviju pārstāvēs Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis.
Pēc olimpiskajām spēlēm Pasaules kausa sacensības notiks arī Zviedrijas trasē Fālunā, Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.