Latvijas komandai veiksmīgs Pasaules kausa posms kamaniņu sportā - trešā vieta jaukto pāru sacensībās divniekiem
Par uzvarētājiem kļuva Austrijas komanda ar ekipāžām Tomass Šteijs/Volfgangs Kindls un Selīna Egle/Lara Kipa, kuras finišēja minūtē un 34,156 sekundēs.
Otro vietu, zaudējot 0,174 sekundes, ieņēma Vācijas pirmā komanda, bet Bots/Plūme un Robežniece/Bogdanova atpalika 0,217 sekundes un ierindojās trešajā pozīcijā.
Latvijas otrā vienība ar Eduardu Ševicu-Mikeļševicu/Lūkasu Krastu un Andu Upīti/Madaru Pavlovu zaudēja austriešiem 0,968 sekundes un ieņēma septīto vietu 13 komandu konkurencē.
Pēc posma Oberhofā kamaniņu braucēji februāra sākumā sacentīsies Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pēc kurām paredzēti vēl divi posmi.
Vīriešu vieniniekos Olimpiādē startēs Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, sieviešu vieniniekos - Elīna Ieva Bota un Kendija Aparjode, vīriešu ekipāžās - Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet sieviešu divniekos - Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.