Zane Kaluma iekļūst Pasaules kausa kamaniņu sportā pamatsacensībās

Latvijas sportiste Zane Kaluma ceturtdien Oberhofā kvalificējās Pasaules kausa kamaniņu sportā sezonas septītā posma pamatsacensībām.

Nāciju kausā, kur Kaluma bija vienīgā Latvijas pārstāve, viņa ieņēma sesto vietu. Nāciju kausa sacensībās uzvarēja itāliete Sandra Robašere, kurai Kaluma vienīgajā braucienā zaudēja 0,347 sekundes.

Sieviešu konkurencē startēja 19 sportistes, no kurām 18 nodrošināja vietas pamatsacensībās, kas norisināsies piektdien.

Pēc posma Oberhofā kamaniņu braucēji februāra sākumā sacentīsies Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pēc kurām paredzēti vēl divi posmi.

