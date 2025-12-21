Latviešiem 8. un 10. vieta Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā jaukto pāru sacensībās vieniniekiem
Latvijas sportisti sestdien Leikplesidā notikušajā Pasaules kausa kamaniņu sportā posmā izcīnīja 8. un 10. vietu jaukto pāru sacensībās vieniniekiem.
Par uzvarētājiem kļuva Vācijas sportisti Makss Langenhans un Merle Frēbele, kuri finišēja minūtē un 47,611 sekundēs. Viņi par 0,134 sekundēm pārspēja tautiešus Fēliksu Lohu un Jūliju Taubicu, bet austrieši Jonass Millers un Doroteja Švarca piekāpās 0,376 sekundes un noslēdza labāko trijnieku.
No Latvijas sportistiem labāko rezultātu sasniedza Kristers Aparjods un Elīna Ieva Bota, kuri finišā zaudēja uzvarētājiem 0,987 sekundes un ieņēma astoto vietu, bet Gints Bērziņš un Kendija Aparjode atpalika 1,772 sekundes un ierindojās desmitajā pozīcijā 20 pāru konkurencē.
Pasaules kausa nākamais posms gadu mijā notiks Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.