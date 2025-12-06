Mārtiņš Bots un Roberts Plūme ieņem ceturto vietu Pasaules kausa kamaniņu sportā pirmajā posmā
Latvijas ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme sestdien Vinterbergas trasē Pasaules kausa kamaniņu sportā pirmajā posmā ieņēma ceturto vietu.
Uzvaru izcīnīja Austrijas duets Juri Tomass Gats/Rikardo Martins Šepfs, kuri abos braucienos sasniedza labāko rezultātu un kopā trasē bija minūti un 25,609 sekundes.
Viņi par 0,108 sekundēm pārspēja vāciešus Tobiasu Vendlu un Tobiasu Arltu, bet otrs Austrijas divnieks Janniks Millers un Armīns Fraušers atpalika no tautiešiem 0,192 sekundes un bija trešie.
Bots/Plūme pēc pirmā brauciena bija piektajā vietā, bet otrajā braucienā sasniegtais ceturtais labākais laiks ļāva pakāpties par vienu pozīciju augstāk, zaudējot uzvarētājiem 0,208 sekundes.
Vēl Eduards Ševics-Mikelševics/Lūkass Krasts piekāpās austriešiem 0,422 sekundes ieņēma septīto vietu, bet Raimonds Baltgalvis/Uldis Jakseboga atpalika 1,480 sekundes un ierindojās 13. pozīcijā 17 ekipāžu konkurencē.
Svētdien braucienus vieniniekos veiks sievietes, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.
Sportistiem pirmo posmu vajadzēja aizvadīt Austrijas trasē Īglsā, bet renovētā trase nebija tik laba, lai tajā varētu aizvadīt sacensības, un posms tika pārcelts uz Vinterbergu.
Pasaules kausa (PK) sacensībās šosezon ir deviņi posmi. PK nākamie divi posmi notiks ASV trasēs Pārksitijā un Leikplesidā, bet gadu mijā ir plānots posms Siguldā. Pēc piektā posma janvāra sākumā Vinterbergā beigsies olimpiskā kvalifikācija, bet pirmajā no diviem posmiem vēl vienā Vācijas trasē Oberhofā tiks dalītas arī Eiropas čempionāta medaļas, februāra sākumā sportistiem sacenšoties Milānas-Kortīnas d’Ampeco olimpiskajās spēlēs.