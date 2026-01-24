Bots/Plūme Pasaules kausa kamaniņu sporta posmā Oberhofā izcīna septīto vietu
Latvijas ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme sestdien Oberhofā Pasaules kausa kamaniņu sportā septītajā posmā ieņēma septīto vietu, bet Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts sacensības noslēdza desmitajā pozīcijā.
Abos braucienos labāko rezultātu sasniedza vācieši Tobiass Vendls un Tobiass Arlts, kuri summā finišēja minūtē un 22,575 sekundēs un uzvarēja trešajā posmā pēc kārtas.
Austrieši Tomass Šteijs/Volfgangs Kindls zaudēja uzvarētājiem 0,152 sekundes un bija otrie, bet labāko trijnieku, atpaliekot 0,210 sekundes, noslēdza vēl viena Austrijas ekipāža Juri Gats/Rikardo Šepfs.
Bots/Plūme pēc pirmā brauciena bija septītie un otrajā sasniedza sesto labāko laiku, taču tas nepalīdzēja uzlabot vietu abu braucienu summā. Latvijas divnieks zaudēja uzvarētājiem 0,327 sekundes un bija septītais.
Tikmēr Ševics-Mikeļševics/Krasts braucienos sasniedza 12. un astoto labāko laiku, kas summā, piekāpjoties 0,6 sekundes, deva desmito vietu 20 ekipāžu konkurencē.
Pasaules kausa kopvērtējumā Vendls/Arlts ar 566 punktiem atrodas pirmajā vietā. Bots/Plūme ar 408 punktiem ir ceturtie, bet Ševics-Mikeļševics/Krasts ar 346 punktiem ierindojas septītajā pozīcijā.
Sestdien vēl plkst. 14.35 sacensības sāks jaukto pāru vieninieki, bet plkst. 16.05 - jaukto pāru divnieki. Pasaules kausa sacensības tiešraidē translē kanālā TV6.
Jaukto pāru vieniniekos Latvija būs pārstāvēta ar diviem duetiem - Gints Bērziņš un Kendija Aparjode startēs ar 13. numuru, bet Kristers Aparjods un Elīna Ieva Bota - ar 16. numuru no 19 pāriem. Jaukto pāru divnieku sacensībām starta kārtība vēl nav zināma.
Pēc posma Oberhofā kamaniņu braucēji februāra sākumā sacentīsies Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pēc kurām paredzēti vēl divi posmi.
Vīriešu vieniniekos Olimpiādē startēs Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, sieviešu vieniniekos - Elīna Ieva Bota un Kendija Aparjode, vīriešu ekipāžās - Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet sieviešu divniekos - Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.