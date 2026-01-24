Bļugers "Canucks" zaudējumā gūst otros vārtus sezonā; Girgensonam un "Lightning" panākums "bullīšos"
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers piektdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcēlās ar precīzu metienu, viņa pārstāvētajai Vankūveras "Canucks" piedzīvojot neveiksmi, kamēr Zemgus Girgensons kopā ar Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru.
"Canucks" mājās ar 4:5 (0:1, 3:3, 1:1) piekāpās Ņūdžersijas "Devils".
Bļugers, kurš aizvadīja tikai otro spēli kopš oktobra, otrajā periodā guva laukuma saimnieku otros vārtus, pārspējot pretinieku vārtsargu mazākumā pēc Drū O'Konoro piespēles pretuzbrukumā.
Latvijas hokejists uz ledus bija 14 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā viņš izcēlās statistikā ar diviem metieniem pa vārtiem, trīs spēka paņēmieniem un uzvarēja piecos no deviņiem iemetieniem, noslēdzot maču ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Mājinieku rindās ar diviem (1+1) rezultativitātes punktiem izcēlās Līnuss Kārlson, kamēr vārtus guva arī Zēvs Bujums un Broks Besers.
"Devils" vienībā Kodijs Glass guva divus vārtus un rezultatīvi piespēlēja, pa diviem (1+1) punktiem iekrāja Niko Hišīrs un Lenni Hemēnaho, bet vienu ripu "Canucks" vārtos raidīja Konors Brauns.
Vankūveras komandas vārtus sargāja Kevins Lankinens, kurš tika galā ar 19 raidījumiem, bet "Devils" vārtos Jākobs Markstrems atvairīja 21 ripu.
"Canucks" ar 39 punktiem 51 spēlē Rietumu konferencē atrodas 16. vietā, kamēr "Devils" ar 56 punktiem Austrumu konferences turnīra tabulā ierindojas 11. pozīcijā.
Tikmēr Latvijas uzbrucēja Zemgus Girgensons un viņa Tampabejas "Lightning" viesos ar 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Čikāgas "Blackhawks". Tampabejas komanda nav zaudējusi pamatlaikā 15 mačos pēc kārtas.
Girgensons uz ledus bija 15 minūtes un 32 sekundes, izdarīja divus metienus pa vārtiem un pielietoja divus spēka paņēmienus, bet Latvijas hokejista lietderības koeficients bija neitrāls.
Pirmās trešdaļas izskaņā laukuma saimniekus vadībā izvirzīja Raiens Grīns, bet otrā perioda beigās rezultātu izlīdzināja Ņikita Kučerovs.
Pēcspēles metienu sērijā mājinieku vārtos ripu raidīja Kučerovs, Geidžs Konsalvess un Dominiks Džeimss, kamēr "Blackhawks" rindās precīzi metieni padevās Frenkam Nazaram un Luī Krevjē.
"Lightning" vārtus šajā mačā sargāja Andrejs Vasiļevskis, kurš tika galā ar 17 pretinieku metieniem, bet otrā laukuma pusē Arvids Sēderblums atvairīja 30 ripas.
Austrumu konferences kopvērtējumā "Lightning" ar 68 punktiem 49 spēlēs ir pirmajā vietā, kamēr "Blackhawks" ar 50 punktiem 51 spēlēs Rietumu konferencē ierindojas 12. pozīcijā.