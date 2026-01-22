Krievija plāno vērsties Sporta arbitrāžas tiesā par pagarināto diskvalifikāciju hokejā
Starptautiskā Ledus hokeja federācija (IIHF) pagarinājusi spēkā Krievijas un Baltkrievijas diskvalifikāciju arī uz 2026./2027. gada sezonu, taču apsver šo valstu jaunatnes izlašu atgriešanos, vēsta IIHF. Krievi jau paziņojuši, ka šo lēmumu apstrīdēs Sporta arbitrāžas tiesā.
IIHF joprojām kā diskvalifikācijas saglabāšanas argumentu min drošības riskus, nevis Krievijas karadarbību Ukrainā.
Tomēr IIHF Padome ir pārskatījusi Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) ieteikumus un apsvērs jauno spēlētāju (U-18) reintegrāciju no Krievijas un Baltkrievijas nacionālajām un klubu izlasēm tās čempionātos 2027./2028. gada sezonā. Šis apsvērums joprojām būs atkarīgs no pastāvīga drošības un aizsardzības apstākļu izvērtējuma.
IIHF uzsver, ja šie riski turpmākajos mēnešos pietiekami samazināsies, IIHF sadarbosies ar attiecīgajām nacionālajām asociācijām, lai atbalstītu iespējamu reintegrāciju jauniešu līmenī. Saskaņā ar IIHF Padomes lēmumu Krievija un Baltkrievija kara izraisīšanas Ukrainā dēļ no 2022. gada 28. februāra nedrīkst piedalīties IIHF sacensībās. Krievija arī zaudēja tiesības rīkot 2023. gada čempionātu pieaugušajiem un meistarsacīkstes junioriem.
Krievija gan nav mierā ar faktu, ka tās jauniešu izlases varētu sacensību apritē atgriezties ar 2027./2028. gada sezonu. Kā norādījis Krievijas Sporta ministrs un valsts olimpiskās komitejas prezidents Mihails Degtjarevs, tad Krievijas Hokeja federācija diskvalifikāciju apstrīdēs Sporta arbitrāžas tiesā. Līdz šim tajā jau pieņemti vairāki labvēlīgi lēmumi, kas krieviem ļāvis atgriezties starptautisko sacensību apritē, kā, piemēram, kamaniņu sportā un slēpošanas sporta veidos.
"IIHF argumentācija par tā saucamajiem drošības riskiem nav pierādāmi. Šos argumentus jau apstrīdējām Sporta arbitrāžas tiesā pret kamaniņu sporta, turklāt veiksmīgi. Krievijas Olimpiskās komitejas juristi uzskaitījuši neskaitāmus piemērus, kuros mūsu sportisti starptautiskās sacensībās nevienu neapdraud. Neatkarīgs cilvēktiesību eksperts no Šveices apliecinājis, ka šis lēmums ir diskriminējošs," teica krievu sporta ministrs.
"Viņi par mums ņirgājas," teica Vjačeslavs Fetisovs. "Viņi mums dod dažādas cerības, bet vēlāk, izmantojot visādus attaisnojumus, pagarina mūsu diskvalifikāciju. Tas nozīmē, ka mums IIHF nav nekādas ietekmes," viņš turpināja.