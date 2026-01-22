Teodors Bļugers beidzot atgriežas no traumas un ar lielu spēles laiku veicina "Canucks" uzvaru
Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers trešdien pēc trīs mēnešu pauzes atgriezās laukumā Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā.
Vankūveras "Canucks" mājās ar rezultātu 4:3 (2:2, 2:0, 0:1) pārspēja Vašingtonas "Capitals", pārtraucot 11 zaudējumu sēriju. Bļugers traumu dēļ šosezon bija aizvadījis tikai divas spēles, pēdējo reizi laukumā dodoties oktobra vidū. Viņa kontā divos mačos ir viens vārtu guvums.
Teddy Blueger led all #Canucks forwards in ice time and shots on goal (2) in first period. Played 6:18 in his return. A little rusty, as expected, in the circle where he won one of five draws— Jeff Paterson (@patersonjeff) January 22, 2026
Atgriešanās spēlē Bļugers uz ledus bija 18 minūtes un 24 sekundes, trīsreiz meta pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, zaudēja divas ripas, uzvarēja astoņos no 18 iemetieniem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Tuvojoties pirmā perioda vidum, vispirms viesiem lielo vairākumu izmantoja Dilans Stroms, bet turpinājumā, spēlējot piecatā pret četriem, 2:0 panāca Džastins Surdifs. Trešdaļas otrajā pusē Broks Besers un Evanders Keins izlīdzināja rezultātu.
Otrajā trešdaļā mājiniekiem vēl vārtus guva Drū O'Konors un Filips Hroneks, bet nepilnas četras minūtes pirms pamatlaika beigām Stroms samazināja "Canucks" pārsvaru. Stromam šajā mačā bija arī viena rezultatīva piespēle.
"Canucks" ar 39 punktiem 50 mačos ir pēdējā, 16. vietā Rietumu konferencē. "Capitals" komandai 54 punkti 51 spēlē dod 12. pozīciju Austrumu konferencē.
Citā spēlē vārtsargs Artūrs Šilovs palika rezervē, kamēr Pitsburgas "Penguins" viesos ar 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) uzvarēja Kalgari "Flames". Stjuarts Skiners uzvarētāju vārtos atvairīja 18 no 19 metieniem. "Penguins" komandā vārtus guva Jevgeņijs Malkins, Jegors Činahovs, Braiens Rasts un Tomijs Novaks, bet pretiniekiem izcēlās Jegors Šarangovičs.
"Penguins" ar 59 punktiem 49 spēlēs ir sestajā vietā Austrumu konferencē, kamēr "Flames" ar 47 punktiem 50 dueļos ieņem 13. pozīciju Austrumos.
Tikmēr Filadelfijas "Flyers", spēlējot bez savainotā uzbrucēja Rodrigo Ābola, viesos ar 4:5 (2:0, 2:2, 0:2, 0:1) papildlaikā zaudēja Jūtas "Mammoth", kas svinēja ceturto uzvaru pēc kārtas. "Flyers" komandai divus vārtus guva un rezultatīvu piespēli atdeva Kristians Dvoraks, bet pretiniekiem tāda pati rezultativitāte bija uzvaras vārtu autoram Kleitonam Kelleram.
"Flyers" ar 55 punktiem 49 mačos ir desmitā Austrumu konferencē, kamēr "Mammoth" ar 56 punktiem 50 cīņās ieņem sesto vietu Rietumu konferencē.