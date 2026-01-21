Dončičs un Jurkičs ar "triple double" sekmē komandu uzvaras
Slovēņu zvaigzne Luka Dončičs otrdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā izcēlās ar "triple double", sekmējot Losandželosas "Lakers" vienības uzvaru viesos pār Denveras "Nuggets" komandu.
Dončičs guva 38 punktus, atdeva 13 rezultatīvas piespēles un izcīnīja 10 atlēkušās bumbas, liekot mājiniekiem "Nuggets" kapitulēt ar 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29). Dončičam šis bija piektais "triple double" šosezon un 87. karjerā.
Uzvarētāju rindās ar 19 gūtajiem punktiem, deviņām izcīnītām bumbām zem groziem un astoņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Lebrons Džeimss, bet 15 punktus guva Markuss Smārts. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Džamala Mareja 28 gūtie punkti un 11 rezultatīvas piespēles, kamēr pa 18 punktiem guva Ārons Gordons un Peitons Vatsons.
"Lakers" ar bilanci 26-16 ieņem piekto vietu Rietumu konferencē, bet "Nuggets" ar 29 uzvarām 44 spēlēs ir trešie.
Citā mačā Kijonte Džordžs sasniedza savas karjeras rekordu un guva 43 punktus, bet Jusufs Nurkičs izcēlās ar karjeras otro "triple double", palīdzot Jūtas "Jazz" savā laukumā pieveikt Minesotas "Timberwolves". Jūtas komanda bija pārāka ar 127:122 (29:34, 30:24, 25:38, 43:26), galvenajam trenerim Viljamam Hārdijam svinot savu 100. uzvaru līgā. Džordža 43 punktiem Nurkičs pievienoja 16 punktus, 18 atlēkušās bumbas un desmit rezultatīvas piespēles, bet debitants Eiss Beilijs panākumu sekmēja ar 20 punktiem. "Timberwolves" no zaudējuma izvairīties nepalīdzēja Entonija Edvardsa 38 gūtie punkti, kamēr Džūliuss Rendls guva 19 punktus.
"Jazz" ar 18 uzvarām 44 spēlēs ir 12. pozīcijā, bet Minesotas vienības bilance ir 27-17, kas dod septīto vietu.
Vēl vienā mačā savu rezultativitātes rekordu atkārtoja Toronto "Raptors" spēlētājs Imanuels Kviklijs, kurš guva 40 punktus komandas panākumā viesos pār Goldensteitas "Warriors". "Raptors" izbraukumā uzvarēja ar 145:127 (41:28, 29:22, 38:44, 37:33), pārtraucot mājinieku četru uzvaru sēriju. Kviklijs 40 punktiem pievienoja desmit rezultatīvas piespēles, viņa komandas biedrs Skotijs Bārnss atzīmējās ar 26 punktiem un 11 rezultatīvām piespēlēm, bet 22 punktus iekrāja Brendons Ingrems. "Warriors" sastāvā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Badijs Hīlds, kurš realizēja visus sešus izpildītos tālmetienus. Vēl 20 punktus guva Džonatans Kuminga, bet 16 punkti Stefena Karija kontā.
"Raptors" ar bilanci 26-19 ir ceturtie Austrumu konferencē, bet "Warriors" ar 25 uzvarām 45 spēlēs atrodas septītajā vietā Rietumu konferencē.