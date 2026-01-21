Merzļikins tiek nomainīts "Blue Jackets" zaudējumā "Senators"
Latvijas vārtsargs Elvis Merzļikins otrdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē laukumā pavadīja tikai vienu trešdaļu, bet viņa pārstāvētā Kolumbusas "Blue Jackets" komanda piedzīvoja zaudējumu.
"Blue Jackets" savā laukumā ar 1:4 (1:2, 0:0, 0:2) piekāpās Otavas "Senators", ciešot pirmo neveiksmi jaunā galvenā trenera Rika Bounesa vadībā.
Merzļikins laukumā devās pamatsastāvā un pirmajā periodā tika galā ar pieciem no septiņiem pretinieku metieniem, atvairot 71,4% raidījumu.
Otrajā trešdaļā "Blue Jackets" vārtos stājās Džets Grīvss, kurš mača turpinājumā atvairīja 12 no 13 pretinieku metieniem jeb 92,3% raidījumu.
"Senators" rindās vārtus guva Tailers Klevens, Tims Šticle, Ridlijs Greigs un Breidijs Tkačaks, kurš mača izskaņā ripu raidīja tukšos mājinieku vārtos.
"Blue Jackets" rindās vienīgais precīzais metiens Šona Monahana kontā.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Blue Jackets" ar 51 punktu 49 spēlēs ieņem 15. vietu un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā uzņems Dalasas "Stars" hokejistus.