FOTO: īpašā pateicības pasākumā cildināti “Talkas cilts balvas” uzvarētāji un pašvaldību koordinatori

Cildināti “Talkas cilts balvas” uzvarētāji
Īpašā pateicības pasākumā cildināti “Talkas cilts balvas” uzvarētāji un pašvaldību koordinatori,
Lielās Talkas pateicības svinīgajā pasākumā par godu “Talkas cilts balvas” un konkursu uzvarētājiem, kā arī pašvaldību koordinatoriem Ministru prezidente Evika Siliņa šodien izteica pateicību cilvēkiem, kuri ar savu darbu, enerģiju un sirdsdegsmi palīdz veidot tīrāku, skaistāku un saliedētāku Latviju.
“Lielā Talka ir apliecinājums mūsu cilvēku rūpēm par savu zemi, vidi un līdzcilvēkiem. Tā vieno dažādu paaudžu cilvēkus kopīgā darbā, atgādinot, ka patiesas pārmaiņas sākas ar katra paša iesaisti. Ikviens iestādītais koks, sakoptā vieta un kopā pavadītā stunda stiprina ne tikai mūsu apkārtējo vidi, bet arī piederības sajūtu un kopības garu,” uzsvēra Ministru prezidente.
Siliņa nodeva īpašu sveicienu Ludzas novadam kā rosīgākajam šī gada Lielajā Talkā un visiem “Talkas Cilts balvas” laureātiem, uzsverot, ka viņu darbs, uzņēmība un piemērs iedvesmo visu Latviju!
Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme sakot ikvienam talciniekam milzīgu paldies par individuāli un kopīgi paveikto šī pavasara talkā, aicina uz dalību ANO starptautiski atzīmējamo dienu kalendārā ierakstītajā Pasaules talkā 20. septembrī, kad kopā talko vairāk nekā 200 valstu talcinieku. “Cilvēku spējās ir gan padarīt zemi tīru un skaistu, gan to degradēt, tāpēc aicinu izvirzīt lielus mērķus un tos sasniegt par labu sev un dabai.”
Pasākumā tika godināts aktīvākais 2026. gada Lielās Talkas pašvaldību koordinators – Ludzas novads un tā Lielās Talkas koordinators Aleksandrs Narnickis. Ludzas novadā tika talkots 74 reģistrētās talkas vietās, savukārt Rīgas Kurzemes un Zemgales izpilddirekciju teritorijās – 73 vietās, savukārt Ropažu un Jēkabpils novados – katrā pa 60 reģistrētajām vietām.
Jāatgādina, ka “Talkas cilts balvas” uzvarētāji tika noskaidroti pirms Lielās Talkas, kur katrā reģionā sabiedrības balsojums noteica vienu balvas saņēmēju. Lielās Talkas pateicības pasākumā svinīgi tiks apbalvoti uzvarētāji: Latgalē balvu ieguvis Ivo Brūvers, Sēlijā - Ilona Šulte, Kurzemē - Saldus vidusskolas kolektīvs, Rīgā - Līga Sama un Pļavnieku apkaimes biedrība, Vidzemē - Madara Mažajeva, bet Zemgalē - Māris Strautnieks. Jaundibinātās “Talkas cilts balvas” autore ir stikla māksliniece Ieva Strazdiņa.
Tāpat tika sveikti Lielās Talkas konkursa “Zaļais, kur esi?” uzvarētāji – TDA “Vaduguns” un Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas skolēnu līdzpārvalde, kuri rosinošā veidā sociālajos tīklos aicināja sabiedrību uz zaļu dzīvesveidu un dalību Lielajā Talkā.
Lielā Talka, kas šogad 25. aprīlī ar saukli “Roku rokā – Latvijai!” notika jau 19. reizi, ik gadu aicina iedzīvotājus visās vecuma grupās piedalīties dažādās vides sakopšanas, apzaļumošanas un savstarpējas palīdzības aktivitātēs. Lielo Talku rīko biedrība “Pēdas LV” sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Valsts mežiem, Dziesmu svētku biedrību. Lielo Talku atbalsta Rimi, Mežpils alus, DHL, SIA Getliņi EKO.