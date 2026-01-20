Rodiona Kuruca 12 punkti neglābj "Baskonia" no sakāves ULEB Eirolīgas spēlē Atēnās, Rolands Šmits izceļas ar efektīvu trejaci "Anadolu Efes" zaudējumā Izraēlā
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs otrdien guva 12 punktus ULEB Eirolīgas 23. kārtas spēlē, viņa pārstāvētajai Vitorijas "Baskonia" komandai piedzīvojot zaudējumu. "Baskonia" izbraukumā ar rezultātu 74:93 (14:26, 17:22, 23:25, 20:20) zaudēja Atēnu "Panathinaikos".
Kurucs laukumā bija 23 minūtes un sešas sekundes, grozā raidīja sešus no astoņiem divpunktu metieniem, netrāpīja divus tālmetienus, izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un iekrāja 12 efektivitātes koeficienta punktus.
Vitorijas komandā rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Timotijs Luvavu-Kabarro, 15 punktus guva un sešas rezultatīvas piespēles atdeva Kobi Simonss, bet deviņi punkti un desmit atlēkušās bumbas bija Halifam Diopam.
Atēnu komandā 21 punktu guva Vasilis Toliopuls, 15 punkti bija Kostam Slukam, abiem iekrājot pa piecām rezultatīvām piespēlēm, 12 punktus un sešas atlēkušās bumbas pievienoja Rišons Holmss, bet 11 punkti bija Aleksandram Samodurovam.
"Baskonia" ar astoņām uzvarām 23 mačos ir 15. vietā, bet "Panathinaikos" ar 14 panākumiem ir astotā.
Tikmēr Rolands Šmits guva trīs punktus spēlē, kurā Stambulas "Anadolu Efes" viesos ar 66:71 (19:14, 24:19, 10:17, 13:21) zaudēja Telavivas "Hapoel". Šmits 12 minūtēs un 37 sekundēs realizēja vienu no diviem tālmetieniem, izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, vienreiz kļūdījās, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un tika pie trīs efektivitātes koeficienta punktiem.
Viesiem 20 punktus guva Seibens Lī, 15 punkti bija Perijam Dozaieram, bet desmit punktus guva un septiņas atlēkušās bumbas izcīnīja Erdžans Osmani. Uzvarētājiem 16 punkti bija Krisam Džounsam, bet 13 un 12 punktus guva attiecīgi Išs Vainraits un Elaidža Braients.
"Anadolu Efes" uzvarējusi sešos mačos un ir pirmspēdējā, 19. pozīcijā, bet "Hapoel" ar 16 uzvarām 22 cīņās ir līdere.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".