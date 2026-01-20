Aļona Ostapenko 11. "Australian Open" karjerā sāk ar uzvaru divos setos
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko otrdien iekļuva Austrālijas atklātā tenisa čempionāta vienspēļu sacensību otrajā kārtā.
Pirmās kārtas mačā ar 24. numuru turnīrā izsētā Ostapenko ar 6-4, 6-4 pieveica slovākieti Rebeku Šramkovu. Ostapenko WTA rangā ieņem 24. vietu, bet viņas pretiniece Šramkova reitingā ir 73. pozīcijā. Šī bija piektā savstarpējā tikšanās reize un Ostapenko kontā tagad ir četras uzvaras. Par iekļūšanu otrajā kārtā Latvijas labākā tenisiste nopelnīja 70 punktus WTA rangā.
Spēles pirmā seta sākumā tenisistes uzvarēja pa vienam savas serves geimam, bet jau trešajā geimā Ostapenko bija pārāka pie slovākietes serves, panākot 2-1. Jau nākamajā geimā Šramkova breiku atguva, bet septītajā geimā vēlreiz zaudēja savas serves geimā. Seta turpinājumā Latvijas pirmā rakete pārsvaru droši nosargāja, pirmo setu noslēdzot 6-4 savā labā. Otro setu Ostapenko sāka vēl labāk, divas reizes pēc kārtas nobreikojot slovākieti un izvirzoties vadībā ar 4-0. Šramkova vienu zaudēto geimu atguva, tomēr Ostapenko desmitajā geimā ar trešo mačbumbu pielika punktu spēlei un uzvarēja 6-4.
Šramkova šajā mačā izpildīja vairāk netveramu servju (5 pret 4) un pieļāva mazāk dubultkļūdu (3 pret 4), bet Ostapenko biežāk uzvarēja pie pirmās (81% pret 64%) un otrās serves (43% pret 39%). Tāpat Latvijas tenisistei bija vairāk tīri uzvarētu izspēļu (25 pret 16), labāka breikbumbu realizācija (67% pret 29%) un lielāks kopējo punktu skaits (66 pret 56). Ostapenko gan pieļāva par divām kļūdām vairāk nekā pretiniece (19 pret 17).
Otrajā kārtā Ostapenko spēkosies pret ķīnieti Ksinu Vengu, kura WTA rangā ieņem 46. vietu. Venga pirmajā kārtā ar 6-3, 6-3 pieveica ukrainieti Anhelinu Kaļiņinu. Ķīnietes labākais rezultāts "Australian Open" arī ir otrās kārtas sasniegšana, ko viņa paveikusi 2022. un 2023. gadā.
Ostapenko "Australian Open" piedalās 11. reizi, un labākais viņas rezultāts vienspēlēs ir ceturtdaļfināla sasniegšana 2023. gadā. Pērn viņa vienspēlēs izstājās pirmajā kārtā, bet dubultspēlēs otro gadu pēc kārtas sasniedza finālu. Šramkova šis bija septītais Austrālijas atklātais čempionāts. Četras reizes čehiete nespēja pārvarēt kvalifikāciju, reizi apstājās pirmajā kārtā, bet pērn sasniedza savu labāko rezultātu, tiekot līdz otrajai kārtai.
Ostapenko sezonas pirmajā "Grand Slam" piedalīsies arī dubultspēlēs, kur pārī ar taivānieti Suveju Sji ir izliktas ar trešo numuru. Pirmajā kārtā Latvijas/Taivānas dueta pretinieces būs Olīvija Gadeki no Austrālijas un amerikāniete Dezirē Kravčika.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Austrālijas atklātā čempionāta kvalifikāciju nepārvarēja Anastasija Sevastova (WTA 186.), bet Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja (WTA. 98.) pirmdien ar 3-6, 0-6 zaudēja ranga 13. pozīcijas īpašniecei čehietei Lindai Noskovai. Pērn par Austrālijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva amerikāniete Medisona Kīza, kura finālā ar 6-3, 2-6, 7-5 pārspēja ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas.