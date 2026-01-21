Telpu futbola svētki Rīgā sāksies ar Latvijas debiju Eiropas čempionātā
Šodien plkst. 20:00 A grupas pirmo spēli 2026. gada Eiropas čempionātā telpu futbolā aizvadīs Latvijas izlase, kam spēkošanās pret Gruziju. Spēles tiešraide LTV7 kanālā.
Telpu futbola Eiropas čempionāts gaidāms jau 13. reizi. Otro reizi tajā piedalīsies 16 komandas - 2022. gads kļuva par pirmo reizi ar tik daudz vienībām. Kā čempioni meistarsacīkstes sagaida Portugāle, kas pirms četriem gadiem finālā ar 4:2 pārspēja Krieviju. Bronzu izcīnīja Spānija, kas ar 4:1 apspēlēja Ukrainu. Turnīra vēsturē titulētākā komanda ir Spānija, kas par telpu futbola čempioni kļuvusi septiņas reizes. Divi tituli Portugālei un Itālijai, bet viens - Krievijai. Bez šī četrinieka vēl finālā spēlējusi Ukraina, kas abos piegājienos zaudēja.
Latvijā un Lietuvā Eiropas čempionāts telpu futbolā notiks pirmo reizi. Tas arī nozīmē, ka gan Latvija, gan Lietuva turnīrā debitēs. Latvijai vispār tas kļūs par pirmo nozīmīgo turnīru sporta veidā. Lietuvā 2021. gadā uzņēma Pasaules kausu telpu futbolā, tās izlasei ierindojoties 20. vietā (trijās spēlēs tikai zaudējumi). Jāmin, ka Baltkrievijas kvalificēšanās dēļ notikušas izmaiņas - nedz Latvija, nedz Lietuva nevēlējās uzņemt agresorvalsti, tāpēc kā trešā organizētāja pievienota Slovēnija. Rīgā notiks A grupas spēles un B grupas mačs starp Ukrainu un Čehiju. Tāpat Rīgā izspēlēs vienu ceturtdaļfinālu. Lietuvā notiks B grupas izspēle un A grupas mačs starp Gruziju un Franciju. Tāpat Kauņas "Žalgiris" arēna uzņems vienu ceturtdaļfināla spēli. C un D grupas mači, kā arī visi pārējie izslēgšanas mači norisināsies Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā.
Bez Latvijas un Lietuvas debiju telpu futbola čempionātā piedzīvos Armēnija. Kvalifikācijā no katras grupas finālturnīru sasniedza tās uzvarētāja (desmit kvotas), bet vēl četras noskaidrojās "play-off" kārtā. Līdz ar to Latvijai un Lietuvai pievienojās tādas izlases kā Portugāle, jau minētā Armēnija, Čehija, Polija, Slovēnija, Ukraina, Horvātija, Baltkrievija, Spānija, Francija, Itālija, Gruzija, Ungārija un Beļģija.
Grupas izlozē tika noteikts, ka Latvija spēlēs vienā grupā ar Gruzijas, Francijas un Horvātijas izlasēm. B grupu veidos Lietuvas, Armēnijas, Čehijas un Ukrainas valstsvienības, C grupu Slovēnija, Baltkrievija, Spānija un Beļģija, bet D grupu - Polija, Itālija, Ungārija un Portugāle. Pēc apļa turnīra no katras grupas ceturtdaļfinālu sasniegs divas labākās vienības. Ceturtdaļfinālā, pusfinālā un finālā viss notiek pēc izslēgšanas spēļu principa, uzvarētāju nosakot vienā spēlē. Grupas spēles notiks no 21. līdz 29. janvārim, ceturtdaļfināli gaidāmi 31. janvārī un 1. februārī, pusfināli 4. februārī, bet medaļu cīņas 7. februārī. Latvija turnīru šodien sāks pret Gruziju, kam sekos spēle pret Franciju 25. janvārī un Horvātiju 28. janvārī.
Katra komanda piesaka 14 spēlētājus, no kuriem divi ir vārtsargi. Turnīra laikā ir iespēja mainīt vienu laukuma spēlētāju, ja tas ir traumēts vai nevar turpināt dalību turnīrā saslimšanas dēļ. Tāpat var pievienot papildus vārtsargu, ja komandai nav pieejami divi vārtsargi. Latvijas telpu futbola izlase turnīram oficiāli sāka gatavoties 11. janvārī 17 futbolistu sastāvā. Kā pēdējie liekie kļuva Maksims un Artjoms Troicki, kā arī Artjoms Križanovskis. Lielākā daļa no sastāva pārstāv Latvijas spēcīgāko komandu "Riga Futsal Club", ir spēlētāji arī no "Beitar", "Salaspils" un ārzemēm.
Latvijas telpu futbola izlases galvenais treneris ir Masimiljāno Bellarte. Pieredzējušais itāļu speciālists par Latvijas treneri kļuva 2024. gada vasarā, amatā nomainot melnkalnieti Vasko Vujoviču. Bellarte karjeras laikā ar vairākiem klubiem (gan vīriešu, gan sieviešu) izcīnījis trofejas Itālijā un Beļģijā, bet nesenākos četrus gadus viņš vadījis Itālijas nacionālo valstsvienību vīriešiem un U-19 jauniešu izlasi. Sadarbojies ar UEFA turnīru tehnisko atskaišu sagatavošanā un uzstājies ar izglītības semināriem dažādās Eiropas valstīs, tai skaitā arī Latvijā.
"Tam, ko spēsim paveikt finālturnīrā, ir divas veidojošās sastāvdaļas. Pirmkārt, aiz muguras ir pusotru gadu ilgs mērķtiecīgs darbs, lai šo atbildīgo notikumu mēs sagaidītu iespējami labākajās pozīcijās. Pēdējās nedēļās darbs noticis jau tikai pie detaļām, jo bāze ir ielikta jau iepriekš. Tomēr ar labu sagatavošanos vien rezultātu nesasniegsim. Tam ir vajadzīga arī mūsu pašu ticība un pārliecība, ka varam paveikt lielas lietas. Mums ir jāizbauda šis notikums, jāatbalsta vienam otru. Ar tik augsta līmeņa pretiniekiem varēsim sacensties tikai tad, ja pratīsim izbaudīt šo vēsturisko brīdi," pirms turnīra teica pieredzējušais speciālists, kura līgums noslēdzas pēc Eiropas čempionāta.
"Eiropas čempionātā mūsu mērķis ir pārvarēt grupu turnīru," par mērķiem skaidri izteicies Germans Matjušenko. "Tā tam ir jābūt! Pēc tam jau viss vienā spēlē ir iespējams. Visi saprot, ka milzīgs svars būs pirmajam mačam pret Gruziju, kurā, ja gribam reāli tiekties uz šo mērķi, ir jāuzvar. Arī pret horvātiem noteikti varam cīnīties par uzvaru, un to arī darīsim. Francija būs mūsu apakšgrupas favorīte," pretinieku rangu sastādīja viens no izlases vadošajiem telpu futbolistiem.
Šis nekļūs par pirmo nozīmīgo telpu futbola pasākumu Rīgā. 2019. gadā tika aizvadīts pirmais UEFA organizētais finālturnīrs U-19 spēlētājiem ar Latvijas U-19 telpu futbola izlases dalību tajā. No šīs izlases, spēlētājs kurš ir nostiprinājies Latvijas nacionālajā telpu futbola izlasē un kļuvis par tās līderi ir Edgars Tarakanovs. 2022. gadā Rīgā norisinājās 2021./2022. gada sezonas UEFA futzāla Čempionu līgas "Final Four" ar "Barcelona", Lisabonas "Sporting SP". Lisabonas "Benfica" un ACCS komandām.
Pirms turnīra bukmeikeru vērtējumā par galvenajām favorītēm uzskata Spāniju (koeficients 2,75), Portugāli (koeficients 4,00), Ukrainu (koeficients 7,50), Latvijas pretinieci grupā Franciju (koeficients 8,00), kā arī Itāliju (9,00). Pārsteigumu var sagādāt arī tādas izlases kā Horvātija, Čehija un Slovēnija. Latvijai un Lietuvai cīņu par augstākajiem mērķiem neparedz.