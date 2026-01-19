VIDEO: Ločmelis iemet sezonas 14. vārtus AHL; Jakam vārti un piespēle Čehijā
Latvijas uzbrucējs Dans Ločmelis svētdien guva vārtus Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā, Providensas "Bruins" komandai izcīnot uzvaru.
"Bruins" mājās ar rezultātu 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) pārspēja Klīvlendas "Monsters". Trešā perioda sestajā minūtē Ločmelis vairākumā ar metienu bez ripas apstādināšanas panāca 5:0 mājinieku labā. Šajā spēlē viņš trīsreiz meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
Ločmelis šosezon 36 mačos guvis 14 vārtus un atdevis desmit rezultatīvas piespēles.
"Bruins" ir Austrumu konferences līdere un ieņem otro vietu visā līgā.
Latvijas aizsargs Jānis Jaks svētdien Čehijas hokeja ekstralīgas spēlē izcēlās ar gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli, viņa, Roberta Mamčica un Haralda Egles pārstāvētajai Karlovi Varu "Energie" piedzīvojot neveiksmi. "Energie" mājās ar 3:4 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā piekāpās Mārtiņa Dzierkala pārstāvētajai Prāgas "Sparta".
Otrajā periodā pēc spēlētām septiņām ar pusi minūtēm Jaks panāca 2:0 "Energie" labā. Nepilnas divas minūtes vēlāk viņš tika rezultatīvas piespēles vēl vienā vārtu guvumā, kamēr uz noraidīto soliņa vēl atradās Dzierkals.
Pēcspēles metienu sērijā arī Dzierkals mēģināja pārspēt mājinieku vārtsargu, taču viņa metiens bija neprecīzs. Jaks šosezon 42 cīņās guvis deviņus vārtus un iekrājis 12 rezultatīvas piespēles.
Latviešu pārstāvēto komandu duelī Kristaps Zīle ar Liberecas "Bili Tygrzi" mājās ar 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) pārspēja Markusa Komula pārstāvēto Litvīnovas "Verva". Abi Latvijas hokejisti maču noslēdza ar rezultatīvu piespēli.
Vēl Renāra Krastenberga pārstāvētā "Olomouc" viesos ar 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) zaudēja Kladno "Rytirzi", Ralfs Freibergs un Vītkovices "Ridera" mājās ar 2:3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Brno "Kometa", bet Plzeņas "Škoda", kuras rindās spēlē Kristiāns Rubīns, savā laukumā ar 2:3 (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā atzina Hradeckrāloves "Mountfield" pārākumu.
Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda" ir turnīra tabulā visaugstāk esošā Latvijas hokejistu pārstāvētā komanda, ieņemot otro vietu. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.