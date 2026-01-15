Dāvis Bertāns gūst deviņus punktus, "Dubai" piekāpjas "Virtus" Eirolīgas mačā
Latvijas basketbolists Dāvis Bertāns ceturtdien ULEB Eirolīgas mačā izcēlās ar deviņiem punktiem, taču viņa pārstāvētā "Dubai" piedzīvoja zaudējumu. "Dubai" savā laukumā ar 72:80 (23:23, 14:18, 16:19, 19:20) piekāpās Boloņas "Virtus".
Bertāns spēlēja 21 minūti un 31 sekundi un realizēja vienu no diviem divu punktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un vienu no trijiem soda metieniem. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, viens bloķēts metiens, viena piezīme un divi izprovocēti sodi, iekrājot efektivitātes koeficientu pieci.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Aleksa Avramovičs, bet vēl 16 punktus un desmit atlēkušās bumbas iekrāja Dveins Beikons.
Boloņas komandas uzvaru ar 21 punktu sekmēja Karsens Edvardss, kamēr Saliu Njangs maču noslēdza ar 17 punktiem un 17 bumbām zem groziem.
"Dubai" desmit uzvarām 22 spēlēs turnīra tabulā atrodas 13. vietā, bet "Virtus" ar bilanci 11-11 ir par vienu pozīciju augstāk.
Ceturtdien vēl Rolands Šmits un Stambulas "Anadolu Efes" uzņems Rodiona Kuruca pārstāvēto Vitorijas "Baskonia". Piektdien Stambulas Artūrs Žagars un Stambulas "Fenerbahce" mājās spēlēs ar "Valencia".
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".