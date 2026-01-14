Rallijreida "Dakara" līderpozīcijā atgriežas Al-Atija
Rallijreida "Dakara" līderpozīcijā vieglo automašīnu klasē trešdien atgriezās Kataras autosportists Nasers Al-Atija, kamēr motociklu ieskaites līderis austrālietis Daniels Sanderss piedzīvoja kritienu.
Trešdien desmitajā posmā automašīnu klasē tika veikta 421 kilometru gara sacensību distance. Al-Atija ("Dacia") finišēja otrais sešas minūtes un 12 sekundes pēc uzvaru izcīnījušā francūža Matjē Serradori ("Century"), bet vairāk par trim minūtēm pārspēja savu komandas biedru francūzi Sebastjēnu Lēbu un brazīlieti Lukasu Morāešu.
Mehānisku un navigācijas problēmu dēļ daudz laika šajā posmā zaudēja pirms šī posma pirmās divas vietas ieņēmušie spāņi Nani Roma ("Ford") un Karloss Sainss juniors ("Ford"), kā arī viņu komandas biedrs zviedrs Matīass Ēkstrems, kurš bija piektais.
Al-Atiju un vicelīderi Dienvidāfrikas autosportistu Henku Lateganu ("Toyota Gazoo") tagad šķir 12 minūtes, bet vēl 50 sekundes atpaliek Roma.
Motocikliem 371 kilometru garās distances pirmajā pusē Sanderss ("Red Bull KTM") piedzīvoja kritienu un salauza atslēgas kaulu kreisajā pusē. Austrālietis gan turpināja braucienu, bet finišēja gandrīz pusstundu pēc posma uzvarētāja francūža Adrjēna van Beverena ("Monster Energy Honda").
Otrs ātrākais šajā posmā bija amerikānis Rikijs Breibeks, kurš savam komandas biedram zaudēja trīs minūtes un 49 sekundes. Vēl 15 sekundes atpalika Lusjano Benavidess ("Red Bull KTM").
Kopvērtējumā līderpozīciju pārņēmis Breibeks, kurš par 56 sekundēm apsteidz Benavidesu, bet nākamais sekotājs spānis Toša Šareina ("Monster Energy Honda") zaudē jau teju 16 minūtes.
"Dakaras" rallijreids norisinās 48. reizi. Pērn vieglo automašīnu klasē uzvarēja Saūda Arābijas pilots Jazīds Al-Radži, bet motociklu klasē kopvērtējumā pirmais bija austrālietis Daniels Sanderss.
Rallijreids no 1979. līdz 2007. gadam 29 reizes norisinājās Āfrikā. 2008. gadā tas drošības iemeslu dēļ tika atcelts, bet nākamajā gadā tas debitēja Dienvidamerikā.