Dženifera Ģērmane cieš neveiksmi pēc triumfa: Pasaules kausa sacensībās nefinišē slaloma pirmajā braucienā, sacensībās uzvar Šifrina
Latvijas sportiste Dženifera Ģērmane otrdien Pasaules kausā kalnu slēpošanā slaloma sacensībās nefinišēja pirmajā braucienā, savukārt nepārspēta bija amerikāniete Mikeila Šifrina.
Ģērmane, kura janvāra sākumā ar septīto vietu Pasaules kausa slaloma sacensībās sasniedza jaunu neatkarīgās Latvijas rekordu kalnu slēpošanā, otrdien sezonu turpināja ar mačiem Austrijā.
Latviete startēja ar 17. numuru, bet jau trases pirmajā sektorā krita. Lai gan kritienā sportiste pagrieza kāju, pēc tam viņa saviem spēkiem bija spējīga atstāt trasi.
Tāpat arī Liene Bondare, kura startēja ar 74. numuru, nesasniedza finišu, pirmajos divos starpfinišos uzrādot septītā desmita rezultātu. No 76 sportistēm pirmajā braucienā nefinišēja 29, bet vēl divas tika diskvalificētas.
Šifrina bija ātrākā pirmajā braucienā, un otrajā ar septīto rezultātu pietika, lai nosargātu uzvaru arī summā. Otro vietu izcīnīja cita ASV kalnu slēpotāja Pola Molcana, kura zaudēja 0,41 sekundi. Trešās vietas ieguvēja austriete Katrīna Trupe no uzvarētājas atpalika 0,65 sekundes un par divām sekundes simtdaļām pārspēja šveicieti Kamillu Rastu.
Pēc septiņām slaloma sacensībām Pasaules kausa kopvērtējumā šajā disciplīnā ar 680 punktiem līdere ir Šifrina, kurai otrajā vietā ar 412 punktiem seko Rasta, bet Ģērmanei 116 punkti dod dalītu 13. vietu.
Arī visu disciplīnu kopvērtējumā pirmo un otro vietu ieņem attiecīgi Šifrina un Rasta. Ģērmane atrodas 35. pozīcijā.
Savās sezonas pirmajās sacensībās Ģērmane, atgriežoties Pasaules kausā pēc teju gadu ilgas pauzes, Somijā guva 21. vietu. Otrajās Pasaules kausa sacensībās latviete izcīnīja 14. pozīciju, nākamajās divās bija desmitā, bet janvāra sākumā bija septītā.
Ģērmanes izcīnītā septītā vieta ir jauns rekords neatkarīgās Latvijas kalnu slēpošanā. Augstāk Pasaules kausa sacensībās PSRS laikā ir tikusi vienīgi sportistes mamma Ulla Ģērmane (toreiz Lodziņa), vienu reizi izcīnot ceturto vietu.
Bondare pirmajās sacensībās Somijā ieņēma 68. vietu, bet vēl divās nefinišēja. Šosezon viņa startējusi arī zemāka līmeņa mačos.
2024./2025. gada sezonā Ģērmane Pasaules kausa posmos trīsreiz izcīnīja astoto vietu slalomā, bet finālsacensībās latviete ieņēma 14. vietu.
Ģērmane 2024. gada sākumā kļuva arī par pasaules junioru čempioni slalomā.