Ģenerālmēģinājums pirms olimpiskajām spēlēm. Daiļslidotāji ar Vasiļjevu priekšgalā pierādīs sevi Eiropas čempionātā
No šodienas līdz pat svētdienai, 18. janvārim Lielbritānijas pilsētā Šefīldā notiks 2026. gada Eiropas čempionāts daiļslidošanā. Latviju pārstāvēs trīs sportisti, šodien uz starta dāmām dodoties Nikolai Fomčenkovai. Sacensību tiešraides LTV7.
Pirms gada, kad Eiropas čempionātu daiļslidošanā uzņēma Igaunijas galvaspilsēta Tallina, vīriešiem Deniss Vasiļjevs ieguva sesto vietu, kamēr nesen par Latvijas pilsoni kļuvušais Fedirs Kulišs palika 14. vietā. Savukārt dāmām Anastasija Konga ierindojās 21. pozīcijā. Tāpat kā pirms gada, arī šogad Latviju pārstāvēs trīs daiļslidotāji - bez Vasiļjeva un Kuļiša vīriešiem uz starta dosies Latvijas čempione Nikola Fomčenkova.
Vasiļjevs 2024.gada Eiropas daiļslidošanas čempionātu noslēdz sestajā vietā
Latvijas sportists Deniss Vasiļjevs piektdien Lietuvas pilsētā Kauņā Eiropas daiļslidošanas čempionātu pēc izvēles programmas noslēdza sestajā pozīcijā.
Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā rīko ikgadēji. Lielbritānijas pilsētā Šefīldā pēdējo reizi kontinenta labākie daiļslidotāji pulcējās pirms 14 gadiem - 2012. gadā. Latvijai līdz šim izcīnīta viena medaļa - 2022. gadā vīriešiem pie bronzas tika jau minētais Deniss Vasiļjevs, kuram tas ir nozīmīgākais panākums karjerā. Medaļu ailē visvairāk godalgu ir krieviem (190 godalgas, Eiropas čempionātā viņiem joprojām spēkā ir diskvalifikācija par šīs valsts sākto invāziju Ukrainā), kam seko Austrija (119 medaļas) un Lielbritānija (107).
Vīriešiem 2026. gada Eiropas čempionātu titula īpašnieku godā sagaidīs Lukass Britšgi no Šveices, Nīna Petrokina no Igaunijas, Minerva Hāse/Ņikita Volodins no Vācijas un Šarlēne Ginjāra/Marko Fabri no Itālijas. Igauniete Petrokina ir starp dalībniecēm, un kopumā no Igaunijas plāno piedalīties veseli pieci daiļslidotāji. Tikmēr Lietuvu pārstāvēs viena dāmu un ledus deju pāris Alisona Rīda/Sauļus Ambrulēvičs.
Sacensības ilgs no šodienas, 14. janvāra līdz svētdienai, 18. janvārim. Vispirms dāmas un pāri aizvadīs īso programmu, 15. janvārī īsā programma paredzēta vīriešiem, bet pāriem izvēles programma, kas tādējādi noteiks pirmos medaļu ieguvējus. 16. janvārī ledus dejās notiks ritmu deja, bet sievietes noslēgs dalību ar izvēles programmu. 17. janvārī brīvās izvēles programmas slidojumus aizvadīs vīrieši un ledus deju pāri, bet 18. janvārī meistarsacīkstes noslēgsies ar čempionu šovu.
Ne tā vieglākā jaunā sezona bijusi Vasiļjevam. Tās ievadā izrādījās, ka viņš no Latvijas Slidošanas asociācijas (LSA) ilgstoši nav saņēmis paredzēto finansējumu, kā rezultātā sportists bija spiests lūgt ziedojumus. Pie trūkstošā finansējuma sportists tika, taču nācās pārtraukt sadarbību ar zināmo daiļslidošanas treneri Stefanu Lambjēlu. Pagaidām labākais rezultāts sasniegts sacensībās Horvātijā, kad Zagrebā "Golden Spin" sacensībās ieņemta ceturtā vieta.
Kā Latvijas čempioni Eiropas čempionātu sagaidīs Fedirs Kulišs un Nikola Fomčenkova. Abi par Latvijas čempioniem kļuva pārliecinoši - Kulišam 180,57 punkti (otrās vietas ieguvējam Kirilam Korkačam 161,37 punkti, Deniss Vasiļjevs nepiedalījās), bet Fomčenkovai 143,15 punkti (otrās vietas ieguvējai Ksenijai Heimanei 120,76 punkti).
Kulišs, kurš pēc Krievijas pilna mēroga invāzijas pārcēlās no Ukrainas uz Latviju, nesen kļuva par valsts pilsoni. Pēc Eiropas čempionāta viņš, tāpat kā Deniss Vasiļjevs, piedalīsies ziemas olimpiskajās spēlēs Milānā. Šis kļūs par viņa trešo Eiropas čempionātu pēc kārtas - pēc 29. vietas 2024. gadā viņam 14. vieta pirms gada. Tikmēr Fomčenkovai šis kļūs par pirmo Eiropas čempionātu. Pirms trijiem gadiem viņa bija piektā Eiropas Jaunatnes ziemas Olimpiādē, bet tā paša gada junioru pasaules čempionātā ierindojās 13. pozīcijā.
Kā jau minēts, pēc Eiropas čempionāta nemaz tik ilgi līdz nākamajām lielajām sacensībām daiļslidotājiem nebūs jāgaida. No 6. līdz 22. februārim Deniss Vasiļjevs un Fedirs Kulišs piedalīsies ziemas olimpiskajās spēlēs. Viņu starti paredzēti 10. un 13. februārī.