Džeimss Hārdens pakāpjas uz devīto vietu visu laiku rezultatīvāko NBA spēlētāju sarakstā
Džeimss Hārdens pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā palīdzēja Losandželosas "Clippers" izcīnīt panākumu un NBA visu laiku rezultatīvāko spēlētāju sarakstā pakāpās uz devīto vietu.
"Clippers" mājās ar 117:109 (22:26, 23:17, 41:41, 31:25) pārspēja Šarlotas "Hornets". Hārdens, kurš šajā mačā izcēlās ar 32 punktiem un desmit rezultatīvām piespēlēm, trešajā ceturtdaļā realizēja tālmetienu, kas ļāva NBA visu laiku rezultatīvāko spēlētāju sarakstā apsteigt Šakilu O'Nīlu. Hārdens šobrīd ir iekrājis 28 614 punktus. "Clippers" rindās rezultatīvākais ar 35 punktiem bija Kavai Lenards, bet vēl 14 punktus pievienoja Džordans Millers. Šarlotas komandas labā 25 punktus guva Lamelo Bols, kurš arī iekrāja deviņas bumbas zem groziem, kamēr Kons Knepels guva vēl 18 punktus.
"Clippers" ar bilanci 16-23 Rietumu konferencē atrodas 11. vietā, kamēr "Hornets" ar 14 uzvarām un 26 zaudējumiem Austrumu konferencē ierindojas 12. pozīcijā.
Citā mačā Sakramento "Kings" mājās ar 124:112 (32:28, 29:26, 34:29, 29:29) uzvarēja Losandželosas "Lakers", tiekot pie otrā panākuma pēc kārtas pēc septiņu zaudējumu sērijas. "Kings" uzvaru ar 32 punktiem sekmēja Demars Derouzens, Maliks Monks, kurš realizēja septiņus tālmetienus, tika pie 26 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm, kamēr Rasels Vestbruks pievienoja 22 punktus un septiņas rezultatīvas piespēles. Losandželosas vienību no zaudējuma neglāba Luka Dončičs, kurš guva 42 punktus un iekrāja astoņas rezultatīvas piespēles un septiņas bumbas zem groziem. Lebrons Džeimss guva 22 punktus, bet Deandrē Eitons tika pie 13 punktiem un tikpat atlēkušajām bumbām.
"Lakers" ar 23 panākumiem 37 mačos Rietumu konferencē ieņem piekto vietu, kamēr "Kings" ar bilanci 10-30 atrodas 14. vietā.