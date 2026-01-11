16. reizi vēsturē "Barcelona" izcīna Superkausa trofeju
"Barcelona" svētdien Spānijas Superkausa mačā Saūda Arābijā ar rezultātu 3:2 (2:2) pārspēja Madrides "Real".
"Barcelona" Superkausa trofeju izcīnīja 16. reizi vēsturē.
Mača 36. minūtē "Barcelona" straujā uzbrukumā Rafaels Belloli jeb Rafinja pēc ieskriešanas soda laukumā izdarīja precīzu sitienu madridiešu vārtos. Līdz pirmā puslaika kompensācijas laikam rezultāts bija nemainīgs, bet tad komandas guva trīs vārtus.
Vispirms savu meistarību apliecināja Vinisiuss Žuniors, kurš pēc vairāku pretinieku apspēlēšanas bija nekļūdīgs no tuvas distances. Turpinājumā Pedro Lopess jeb Pedri ar piespēli atrada Robertu Levandovski, kurš izmantoja izgājienu pret vārtsargu, bet mazliet vēlāk pēc stūra sitiena barselonieši izsita bumbu no vārtu līnijas, taču Gonsalo Garsija ar otro piegājienu bija precīzs - 2:2.
Mača 73. minūtē Rafinja pretī vārtiem no soda laukuma robežas izdarīja nekļūdīgu sitienu un atguva barseloniešiem vadību.
Pamatlaika beigās "Barcelona" pussargs Frenkijs de Jongs rupji pārkāpa noteikumus pret Kilianu Mbapē, atstājot komandu desmit vīru sastāvā.
Pusfinālos "Barcelona" ar 5:0 sagrāva Bilbao "Athletic", bet "Real" divu Madrides komandu duelī ar 2:1 pārspēja "Atletico" vienību.
Četru komandu turnīrs vienas spēles vietā tiek aizvadīts kopš 2020. gada.
16 reizes trofeju ir izcīnījusi "Barcelona", 13 - Madrides "Real". Pērn šo komandu duelī "Barcelona" bija pārāka ar 5:2.