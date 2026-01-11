"TTT Rīga" basketbolistes izcīna uzvaru Baltijas līgas spēlē
Latvijas komanda "TTT Rīga" svētdien izcīnīja uzvaru Baltijas Sieviešu basketbola līgas (WBBL) pirmās divīzijas spēlē.
Rīdzinieces viesos ar rezultātu 89:59 (22:18, 27:15, 15:11, 25:15) pārspēja Klaipēdas LCC.
Uzvarētājām ar 27 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Ieva Pulvere, 21 punkts, sešas bumbas zem groziem un četras pārtvertas bumbas bija jaunpienācējai Niamerai Dievai, bet deviņus punktus guva Vanesa Jasa. Komandas biedrenes ar astoņām rezultatīvām piespēlēm apgādāja Enija Vīksne, kurai bija arī četri punkti un piecas atlēkušās bumbas.
Pretiniecēm 16 punktus guva Tjaša Turnšeka, 15 punkti bija Viltei Andrunavičūtei, bet 11 punktus guva un astoņas bumbas zem groziem izcīnīja latviete Kitija Muzikante.
"TTT Rīga" ar deviņām uzvarām 11 spēlēs ieņem ceturto vietu, bet LCC ar septiņām uzvarām 12 mačos ir pozīciju zemāk.
WBBL pirmajā divīzijā Latviju pārstāv "TTT Rīga" un "Rīgas Stradiņa universitāte" (RSU), Lietuvu - Viļņas "Kibirkštis", Klaipēdas "Neptūnas-Amberton", Klaipēdas LCC, "Šiauliai-Vilmers", Alītas "Gut.lt", Kauņas "Aistes-LSMU" un "Panevežys", bet Igauniju - Tallinas TSA/"Cityteed".
Otrajā divīzijā Latviju pārstāv "Liepāja"/LSSS, Latvijas Jaunatnes izlase, "TTT Juniores" un "Daugavpils Universitāte" (DU).
Iepriekšējā Baltijas līgas sezonā par čempionēm kļuva Viļņas "Kibirkštis" basketbolistes, kuras finālā pārspēja Klaipēdas "Neptūnas", bet cīņā par bronzas medaļām "TTT Rīga" pieveica Klaipēdas LCC.