Mateiko un Ločmelis izceļas ar rezultatīvām piespēlēm AHL spēlēs
Latvijas uzbrucēji Ēriks Mateiko un Dans Ločmelis sestdien asistēja vārtu guvumos Amerikas Hokeja līgas (AHL) spēlēs.
Mateiko ar Hēršijas "Bears" mājās ar 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) pārspēja Klīvlendas "Monsters".
Trešā perioda 14. minūtē Mateiko asistēja uzvaru nesošajos vārtos, palīdzot komandas biedram mazākumā izslidot vienam pret pretinieku vārtsargu. Šajā spēlē Mateiko vienreiz meta pa vārtiem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
AHL debijas sezonā Mateiko 26 spēlēs guvis vienus vārtus un atdevis piecas rezultatīvas piespēles.
Tikmēr Ločmelis ar Providensas "Bruins" viesos ar 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) zaudēja Hārtfordas "Wolf Pack".
Trešā perioda 13. minūtē Ločmelis mazākumā pretinieku aizsardzības zonā atņēma ripu pretiniekam un piespēlēja to Railijam Taftam, kurš guva viesu vienīgos vārtus. Ločmelis vienu reizi meta pa vārtiem un tika pie neitrāla lietderības koeficienta.
AHL sezonā viņam 32 spēlēs ir 13 vārti un desmit rezultatīvas piespēles.
Citā spēlē Anrī Ravinskis ar Ebotsfordas "Canucks" mājās ar 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Kalgari "Wranglers". Ravinskim šajā spēlē bija divas soda minūtes un pozitīvs lietderības koeficients +1.
Vēl sestdien Šarlotas "Checkers", kuras uzbrucējs Sandis Vilmanis debitēja NHL, mājās ar 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) pārspēja Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" bez Raivja Ansona pieteikumā.
Austrumu konferencē pirmās divas vietas ieņem Ansona un Ločmeļa komandas, septītā ir Vilmaņa vienība, bet desmitā ir Mateiko komanda. Rietumu konferencē pirmo vietu ieņem Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grenrepidsas "Griffins", turpretī Ravinska komanda ir pirmspēdējā, 16. pozīcijā.