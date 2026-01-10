"Liepāja" Latvijas kausa ceturtdaļfinālā pārsteidz "Rīgas zeļļus"; "VEF Rīga" zaudē Valmierā
"Liepāja" sestdien izcīnīja panākumu "Užavas" Latvijas kausa basketbolā pirmajā ceturtdaļfināla mačā.
Liepājnieki viesos ar 87:78 (25:15, 23:20, 22:18, 17:25) pārspēja "Rīgas zeļļus". Viesu uzvaru ar 17 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Emīls Krūmiņš, Reds Martinsons pievienoja 15 punktus, bet vēl pa 13 punktiem iekrāja Ksavjers Dusels, Kristiāns Feierbergs un Iļja Kurucs, kurš arī izcīnīja desmit bumbas zem groziem. Mājinieku rindās 19 punktus, sešas rezultatīvas piespēles un piecas pārtvertas bumbas iekrāja Frenkijs Fidlers, Jānis Bērziņš maču noslēdza ar 12 punktiem, bet 11 punktus guva Rodijs Mačoha.
Tikmēr "Ventspils" savā laukumā ar 89:72 (27:20, 22:14, 24:23, 16:15) bija pārāki pār "Ogri". Uzvarētāju rindās rezultatīvākais ar 21 punktu bija Kamerons Šeltons, Armands Urkis guva 17 punktus, bet Tomass Braients maču noslēdza ar 16 punktiem un 11 bumbām zem groziem. Ogres vienībā Džastins Ndžoks-Todžare izcēlās ar 19 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, kamēr vēl 16 punktus guva Kārlis Apsītis.
Savukārt pēdējā spēlē
Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" savā laukumā bija pārāki ar 109:95 (20:26, 30:19, 34:26, 25:24) pār Latvijas kausa ieguvējiem un Latvijas čempioniem "VEF Rīgu". Mača ievadā rezultatīvāk spēlēja "vefieši", taču turpinājumā laukuma saimnieki pārņēma vadību un otrajā puslaikā uz brīdi iekrāja pat 16 punktu pārsvaru, tiekot pie droša panākuma. Valmieras komandas uzvaru ar 27 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām sekmēja Anivaniva Teits-Džounss, Dominiks Steņonis iekrāja 23 punktus un 11 rezultatīvas piespēles, bet vēl pa 11 punktiem iekrāja Verners Kohs un Artis Ate. Rīdzinieku rindās ar 31 punktu un septiņām bumbām zem groziem izcēlās Zahirs Porters, Dairis Bertāns guva 20 punktus, kamēr Kristaps Ķilps maču noslēza ar 16 punktiem.
Svētdien pirmo spēli aizvadīs "Latvijas Universitātes" komanda ar "Rīgas Stradiņa universitātes"/"VEF Rīga" vienību. Atbildes spēles notiks nākamajā nedēļas nogalē, uzvarētājām divu maču summā iekļūstot pusfinālā.
Turnīrā piedalās septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības. Fināls notiks 21. februārī.
Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu. Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.