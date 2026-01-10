Birkentāls punktos arī Oberhofas iedzīšanā; Rastorgujevs vēlreiz bešā
Latvijas biatlonists Renārs Birkentāls sestdien Oberhofā Pasaules kausa biatlonā ceturtajā posmā 12,5 kilometru iedzīšanā finišēja 32. vietā, kamēr Andrejs Rastorgujevs ar astoņiem soda apļiem ierindojās 52. pozīcijā.
Sprinta uzvarētājs itālis Tomaso Džakomels pēc pirmajām divām ugunslīnijā, kurās viņš tika pie četriem soda apļiem, bija noslīdējis uz ceturto pozīciju. Pirmajā šaušanā stāvus viņš nopelnīja vēl divus soda apļus, bet noslēdzošajā šaušanā aizvēra visus mērķus, kas ļāva atgriezties līderpozīcijā.
Džakomels pēc pēdējās ugunslīnijas nosargāja vadību līdz finišam, sasniedzot to pēc 37 minūtēm un 15,4 sekundēm. Itālis par 4,5 sekundēm pārspēja norvēģi Martinu Uldālu, bet zviedrs Sebastians Samuelsons atpalika 8,8 sekundes un bija trešais.
Uzvarētājs iedzīšanu noslēdza ar sešiem soda apļiem, kamēr Uldāls un Samuelsons tika pie attiecīgi četriem un sešiem soda apļeim.
Birkentāls abās šaušanās guļus aizvēra visus mērķus, saglabājot vietu labāko trīsdesmitniekā, bet noslēdzošajās šaušanās stāvus tika pie viena un diviem soda apļiem, nenosargājot vietu pirmajā trīsdesmitniekā.
Viņš finišā zaudēja uzvarētājam divas minūtes un 13,6 sekundes un, finišējot 32. vietā, atkārtoja savu labāko rezultātu iedzīšanā.
Rastorgujevs abās šaušanās guļus nopelnīja pa diviem soda apļiem un pēc otrās šaušanas guļus bija noslīdējis uz 54. vietu. Pirmajā šaušanā stāvus viņš tika pie trīs soda apļiem un noslēdzošajā ugunslīnijā kļūdījās vēl vienu reizi, finišā atpaliekot no Džakomela piecas minūtes un 7,4 sekundes.
Kopvērtējumā pēc desmit sacensībām par līderi kļuvis Džakomels, kurš iekrājis 611 punktus. Viņš par 51 punktu pārspēj norvēģi Juhanu Ūlavu Botnu, kurš šajā posmā pēc komandas biedra Sīverta Gutorma Bakena pāragras nāves nestartē.
Labāko trijnieku ar 529 punktiem noslēdz francūzis Ēriks Pero. Rastorgujevs ar 42 punktiem ierindojas 46. pozīcijā, bet Birkentāls ar 40 punktiem ir par vienu vietu zemāk.
Sestdien vēl plkst. 15.25 tiks aizvadīta 4x6 kilometru stafete sievietēm. Sacensības tiešraidē pārraidīs kanālā LTV7. Stafetē latvietēm būs 16. numurs no 19 izlasēm, un komandas sastāvā ir iekļautas Estere Volfa, Baiba Bendika, Annija Keita Sabule un Elza Bleidele.
Sieviešu stafetē šosezon līdzšinējās divās sacensībās latvietes finišējušas 15. un 18. vietā, kopvērtējumā ar 50 punktiem ieņemot 17. pozīciju. Līderes ir otrās stafetes uzvarētājas zviedrietes.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Nākamais posms arī norisināsies Vācijā, Rūpoldingā, pēc tam būs posms Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.