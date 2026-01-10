Valdovskim astotā vieta Eiropas kausa posmā skeletonā
Latvijas skeletonists Dāvis Valdovskis sestdien Austrijā Eiropas kausa posmā ieņēma astoto vietu, kamēr Emīls Indriksons ierindojās 12. pozīcijā.
Otro dienu pēc kārtas uzvaru izcīnīja Krievijas sportists Vladislavs Semeņovs, kurš bija ātrākais abos braucienos un finišēja minūtē un 46,36 sekundēs.
Viņš par 0,77 sekundēm pārspēja ķīnieti Jui Gocjinu, bet uzvarētāja tautietis Daniils Romanovs, kurš pēc pirmā brauciena bija tikai septītais, abu braucienu summā atpalika 0,86 sekundes un bija trešais.
Valdovskis braucienos sasniedza devīto un sesto labāko laiku un, summā zaudējot 1,31 sekundi, ieņēma astoto vietu.
Tikmēr Indriksonam braucienos padevās 12. un 13. ātrākais finiša laiks un, piekāpjoties 1,69 sekundes, viņš sacensības noslēdza 12. pozīcijā 30 sportistu konkurencē.
Sestdien Eiropas kausa posmā sacentīsies arī skeletonistes.
Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijas skeletona izlase pirms Eiropas kausa posma izteica protestu pret Krievijas sportistu dalību starptautiskajās sacensībās.
Sociālajos tīklos izplatītajā video Latvijas izlases treneris Ivo Šteinbergs līdzās ukraiņu sportistiem, kuru rokās ir bildes ar savainotiem un plakāti ar viņu sabombardētajām mājām, norāda, ka viņš un Latvijas izlase ir pret krievu dalību sacensībās, kamēr notiek karš.