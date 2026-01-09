Kurucs palīdz “Baskonia” izcīnīt uzvaru Eirolīgā, Šmita komandai zaudējums pret “Olimpia”
Latvijas basketbolists Rodions Kurucs ar Vitorijas "Baskonia" komandu piektdien izcīnīja uzvaru ULEB Eirolīgas 21. kārtas spēlē, savukārt Rolands Šmits ar Stambulas "Anadolu Efes" piedzīvoja zaudējumu.
Kurucs guva divus punktus, kamēr "Baskonia" mājās ar 78:73 (24:19, 20:16, 14:24, 20:14) uzvarēja Vilērbānas ASVEL.
Laukumā pavadītajās 24 minūtēs un piecās sekundēs Kurucs realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, izpildīja trīs neprecīzus tālmetienus, izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz kļūdījās, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes un iekrāja divus efektivitātes koeficienta punktus.
Spānijas klubā ar 21 punktu rezultatīvākais bija Timotijs Luvavu-Kabarro, 11 punktus guva Trents Forests, bet desmit punkti bija Kobi Simonsam.
Pretiniekiem 14 punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Bastjēns Votjē, 12 punkti bija Polam Ebouā, pa 11 guva Šakils Harisons un Glints Votsons, bet desmit punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Mbajē Ndiajē kontā.
"Baskonia" ar septiņām uzvarām 21 spēlē ieņem 16. vietu, bet ASVEL uzvarējusi sešās spēlēs un ieņem pirmspēdējo, 19. pozīciju.
Tikmēr "Anadolu Efes" viesos ar rezultātu 74:87 (27:16, 22:22, 9:24, 17:25) zaudēja Milānas "AX Armani Exchange Olimpia".
Šmits laukumā bija 14 minūtes un 32 sekundes, izpildīja divus neprecīzus tālmetienus, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu.
"Anadolu Efes" komandā rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Seibens Lī, 12 punktus guva Niks Veilers-Babs, bet desmit punkti bija Perijam Dozaieram.
Milāniešiem ar 31 punktu un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Armoni Brukss, 15 punktus guva Zeks Lidejs, 13 punkti bija Marko Guduričam, bet 12 punkti - Leandro Bolmaro.
Stambulas komanda ar sešām uzvarām ieņem 18. vietu, bet Milānas klubs uzvarējis 11 mačos un ir 11. pozīcijā.
Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās.
Aizvadītajā sezonā finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".