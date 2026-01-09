Senegāla un Maroka kļūst par pirmajām Āfrikas Nāciju kausa pusfinālistēm
Senegālas un Marokas vīriešu futbola izlases piektdien kļuva par pirmajām Āfrikas Nāciju kausa pusfinālistēm.
Marokā notiekošajās meistarsacīkstēs Senegāla ceturtdaļfinālā ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja Mali.
Vienīgie vārti tika gūti 27. minūtē, kad Ilimans Ndiajē bija pirmais pie bumbas vārtu priekšā un raidīja to mērķī. Pirmā puslaika beigās pēc Īva Bisumā otrās dzeltenās kartītes Mali izlase nonāca desmit vīru sastāvā.
Senegālas pretiniece pusfinālā būs Ēģipte vai Kotdivuāra.
Tikmēr Maroka ceturtdaļfinālā ar 2:0 (1:0) pārspēja Kamerūnu.
Mača 26. minūtē pēc stūra sitiena Brahims Diazs vārtu priekšā mainīja Ajuba El-Kābi sistās bumbas virzienu un panāca 1:0. Arī otros vārtus Maroka guva pēc standartsituācijas, 74. minūtē vadību nostiprinot Ismaelam Saibari.
Maroka pusfinālā tiksies ar Alžīrijas un Nigērijas pāra uzvarētāju.
Turnīrā piedalās 24 komandas, kas sadalītas sešās grupās pa četrām katrā, astotdaļfinālu sasniedzot katras grupas divām labākajām komandām, kā arī četrām labākajām trešo vietu ieguvējām.
Āfrikas Nāciju kausa izcīņa tiek aizvadīta jau 35. reizi. 2024. gadā par uzvarētāju kļuva Kotdivuāras izlase, kas finālā ar 2:1 apspēlēja Nigēriju, trešo reizi vēsturē triumfējot turnīrā.
Titulētākā Āfrikas Nāciju kausa izcīņas komanda ir Ēģipte, kas triumfējusi septiņas reizes.