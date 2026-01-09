Andrejs Cigaņiks un Karlīna Miksone atzīti par 2025. gada labākajiem futbolistiem Latvijā
Andrejs Cigaņiks un Karlīna Miksone atzīti par 2025. gada labākajiem futbolistiem, piektdien tika paziņots Latvijas Futbola federācijas (LFF) laureātu vakarā.
Patlaban 28 gadus vecais Cigaņiks par valsts labāko futbolistu nosaukts pirmoreiz karjerā. Viņš pērn piedalījās deviņos nacionālās izlases mačos un 13. novembrī uzstādīja jaunu izlases rekordu, piedaloties 60 valstsvienības spēlēs pēc kārtas bez neviena mača izlaišanas. Šveices kluba "Luzern" pārstāvis balsojumā saņēma pārliecinošu atbalstu - 51 balsi, kamēr tuvākajam sekotājam Jānim Ikauniekam bija septiņas balsis. Ikaunieks par labāko Latvijas futbolistu bija nosaukts iepriekšējos divus gadus pēc kārtas.
Tikmēr otro reizi pēc kārtas par labāko futbolisti tika nosaukta Miksone, kura astoņās spēlēs Latvijas izlases labā guva piecus vārtus. Viņa palīdzēja komandai pirmoreiz iekļūt UEFA Nāciju B līgā un atgūt Baltijas kausa īpašnieku statusu, bet ikdienā 25 gadus vecā futboliste jau ilgstoši spēlē Polijā. Balsojumā viņa ar 31 balsi kļuva par pārliecinošu uzvarētāju, jo tuvākajām sekotājām Elzai Renātei Strazdiņai un Olgai Ševcovai bija pa trim balsīm.
Tāpat otro reizi pēc kārtas par gada labāko telpu futbolistu tika atzīts 22 gadus vecais Edgars Tarakanovs, kurš Beļģijā aizvada savu pirmo sezonu ārzemēs un Latvijas izlases sastāvā 14 spēlēs guva 12 vārtus. Iepriekš karjerā viņš divas reizes atzīts par gada labāko jaunatnes telpu futbolistu, bet jau šomēnes kopā ar Latvijas izlasi Rīgā debitēs Eiropas čempionāta finālturnīrā.
Ar divām balvām var lepoties virslīgas čempionu "Riga" vadītājs Adriāns Guļa, kļūstot gan par virslīgas labāko treneri, gan par gada treneri Latvijas futbolā. Virslīgas labākā spēlētāja godā tika celts vēl viens čempionu pārstāvis El-Baširs Ngoms.
Ivans Patrikejevs izpelnījās Ilmāra Liepiņa vārdā nosaukto gada labākā jaunatnes futbolista balvu, bet labākā jaunatnes futboliste trešo gadu pēc kārtas ir Annija Gabriela Andersone. Raimonda Valta vārdā nosauktā labākā jaunatnes telpu futbolista balva pienācās Sergejam Motiļam.
Jura Docenko vārdā nosauktā balva labākajam jaunatnes futbola trenerim nonāca Artjoma Grudcina rokās, bet par sieviešu un telpu futbola sacensību labākajiem treneriem tika iebalsoti attiecīgi Didzis Matīss un Vitālijs Voskāns. Citviet ar trīs atzinībām izcēlās "Riga Mariners" komandas pārstāvis Aļģirds Gražis - Nākotnes līgas labākais spēlētājs, kā arī Nākotnes līgas un Latvijas kausa izcīņas labākais vārtu guvējs.
Tiesnešu kategorijā balvu ieguvēji palikuši nemainīgi - kopumā devīto reizi karjerā par labāko tiesnesi nosaukts Andris Treimanis, kura rokās nonākusi Miķeļa Rubeņa vārdā nosauktā balva, Haralds Gudermanis turpina labot rekordus, 14. reizi tiekot atzīts par labāko tiesneša asistentu, piekto reizi pēc kārtas un sesto reizi karjerā labākās tiesneses balva pienākas Jeļenai Jermolajevai, bet Diāna Vanaga-Arāja atkal atzīta par labāko tiesneses asistenti. Telpu futbola segmentā labākā tiesneša balva pirmoreiz Sergejam Šacmanam.
LFF Zelta Goda zīmi par mūža ieguldījumu Latvijas futbola attīstībā saņēma treneris Gvido Treimanis, bet tradicionālo LFF prezidenta Vadima Ļašenko balvu saņēma "Sportland Latvija" valdes loceklis Sandijs Pinkulis.
Uzvarētāji nominācijās tiek noteikti, apkopojot Latvijas futbola sabiedrības pārstāvju iesniegtās balsis. Starp balsotājiem ir LFF komitejas un valde, izlašu treneri, klubu, komandu un akadēmiju pārstāvji, mediju pārstāvji un iesaistītās organizācijas.
Uzvarētāji tiks noteikti 29 nominācijās, taču jaunajā pasākuma formātā uz lielās skatuves īpaši tiks godināti atsevišķu jeb centrālo nomināciju uzvarētāji.
Balsojumu organizē LFF sadarbībā ar laureātu noteikšanas procesā iesaistītajām organizācijām un personām. Balsojums ir atklāts.
Pērn gada labāko futbolistu balvas saņēma Jānis Ikaunieks un Karlīna Miksone.