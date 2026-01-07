Zabusovs izrauj "Zemgale"/LBTU komandai uzvaru pār "Capitals"
Patrikam Zabusovam gūstot uzvaras vārtus papildlaikā, "Zemgale"/LBTU komanda trešdien svinēja uzvaru "Optibet" hokeja līgas (OHL) spēlē.
Jelgavnieki mājās ar rezultātu 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) pārspēja Kijivas "Capitals".
Pirmā perioda vidū viesus vadībā izvirzīja Rustams Begovs, bet otrā perioda pusē Tomi Peteri Ansio panāca 1:1. Spēles 34. minūtē "Capitals" komandai vadību atguva Sems Hu, bet trešā perioda piektajā minūtē Begovs panāca 3:1.
Trešās trešdaļas vidū Patriks Seilis vienus vārtus atguva, bet nepilnas septiņas minūtes pirms pamatlaika beigām līdzsvaru uz rezultāta tablo panāca Harijs Brants. Papildlaika pirmajā minūtē Zabusovs izslidoja viens pret Jāni Vori un nodrošināja "Zemgale"/LBTU komandai uzvaru.
Aksels Ozols mājinieku vārtos tika galā ar 34 no 37 metieniem, bet pretiniekiem Voris neitralizēja 29 no 33 raidījumiem.
Līderpozīciju "Mogo"/RSU mājās ar 6:3 (1:1, 1:0, 4:2) uzvarēja "Rīgas hokeja skolu".
Rīdziniekiem ar diviem gūtiem vārtiem un rezultatīvu piespēli izcēlās Deivids Sarkanis, bet vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Jānim Zemītim un Ernestam Krūmam. Pretiniekus pārspēja arī Kristaps Jākobsons un Kristaps Sotnieks, kamēr divas rezultatīvas piespēles atdeva Niks Feņenko.
Pretiniekiem vārtus guva Kristers Obuks, Dāvids Daņilovs un Aleksandrs Biškins.
Citā spēlē "Liepājas hokeja komanda" viesos ar 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) zaudēja Elektrēnu "Energija" hokejistiem. Liepājniekiem vārtus guva Rinalds Vutkevičs, Kārlis Ozoliņš un Daniels Andersons.
Zaudējums arī Rīgas "Prizmai", kas izbraukumā ar 6:8 (2:2, 2:3, 2:3) atzina Tallinas "Panter" pārākumu. "Prizmas" rindās ar "hat-trick" izcēlās Emīls Ločmelis, trīs punkti (1+2) bija arī Emīlam Ezītim, tāpat pa ripai iemeta Edijs Brahmanis un Kristaps Apsītis.
Turnīra tabulā līdere ar 43 punktiem 26 dueļos ir "Mogo"/RSU, 42 punktus 25 mačos iekrājusi Kijivas "Capitals", 40 punkti 24 spēlēs ir "Zemgale"/LBTU", bet 38 punkti - 26 cīņās "Liepājas hokeja komandai". Rīgas "Prizma" komandai ir 26 punkti 25 mačos, Elektrēnu "Energija" hokejistiem - 19 punkti, Tallinas "Panter" - 18 punkti 27 cīņās, Viļņas "Hockey Punks" - desmit punkti 24 mačos, bet "Rīgas hokeja skola" ir sakrājusi deviņus punktus 22 cīņās.
OHL izslēgšanas spēļu uzvarētājs tiks kronēts par Baltijas čempionu, bet augstāko vietu ieņēmušās Latvijas un Lietuvas vienības kļūs par savu valstu čempionēm.
35. OHL čempionātā komandas aizvada piecu apļu turnīru. Katra vienība pamatturnīrā aizvada 40 mačus, kas ir lielākais spēļu skaits kopš 2007./2008. gada Latvijas virslīgas čempionāta.
Izslēgšanas turnīra spēlēs iekļūs sešas labākās komandas.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.